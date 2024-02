Departamento de Saúde de Abu Dhabi faz parceria com Serviços de Dados e MSD CCG para experimentar tecnologia blockchain na área da saúde

ABU DHABI, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH, na sigla em inglês), regulador do setor de saúde no emirado, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Serviços de Dados de Saúde de Abu Dhabi (ADHDS), operador da plataforma de troca de informações de saúde (HIE) de Abu Dhabi "Malaffi", e a MSD CCG, uma empresa biofarmacêutica líder, para experimentar a tecnologia blockchain em uma iniciativa pioneira no setor de saúde em toda a região.

O MoU foi assinado pela Dra. Noura Al Ghaithi, subsecretária do Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH), Ashraf Mallak, diretor-administrativo da MSD GCC, e Kareem Shahin, CEO interino da ADHDS.

Assinado à margem do Saúde Árabe (Arab Health) 2024, o acordo fará com que as três entidades se reúnam e colaborem para avaliar o potencial do blockchain, utilizando a plataforma neutra da Associação PharmaLedger (PLA), uma organização global sem fins lucrativos, para avaliar o potencial da tecnologia e da estrutura para apoiar Abu Dhabi na realização de sua ambiciosa visão de fortalecer seu ecossistema de saúde. A MSD CCG desempenhará um papel fundamental nessa colaboração, fornecendo sua liderança de pensamento e aproveitando sua ampla experiência com a tecnologia blockchain em várias áreas de aplicação e mercados.

A Dra. Noura Al Ghaithi destacou: "A parceria do Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH) com o Serviços de Dados de Saúde de Abu Dhabi (ADHDS) e a MSD CCG é uma prova do nosso compromisso de trabalhar com parceiros estratégicos do setor de saúde para moldar um futuro impulsionado pela tecnologia."

"Essa colaboração solidifica ainda mais os esforços contínuos do departamento em alavancar a tecnologia de ponta para melhorar a saúde e o bem-estar da população, abrindo caminho para melhores resultados na área de saúde e avançando no atendimento centrado do paciente nos Emirados. Esses esforços consolidam ainda mais a posição de Abu Dhabi como um destino líder em saúde e um centro de ciências da vida", acrescentou.

O blockchain está revolucionando a área da saúde com seus benefícios, como o aumento da segurança e da interoperabilidade dos dados. Os dados se tornam invioláveis e perfeitamente compartilhados entre os provedores, enquanto os pacientes ganham um controle sem precedentes sobre seus dados, concedendo ou revogando o acesso à vontade. Além disso, o blockchain simplifica processos como o gerenciamento de reclamações e testes clínicos, reduzindo os custos para as organizações de saúde.

Kareem Shahin declarou: "Uma das áreas de interesse para a aplicação dessa tecnologia em Abu Dhabi é o aprimoramento da segurança de dados e da rastreabilidade de mercadorias, entre outras. Estamos entusiasmados em embarcar nessa colaboração inovadora com o DoH e a MSD CCG. A ADHDS será a força motriz por trás dos aspectos técnicos dessa parceria, o que inclui liderar a avaliação do potencial da tecnologia blockchain nos Emirados".

Ashraf Mallak disse: "A MSD trará seu conhecimento estratégico e ampla experiência na aplicação da tecnologia blockchain no setor de saúde em várias áreas e mercados. Na MSD CCG, reconhecemos o imenso potencial do blockchain para revolucionar a prestação de serviços de saúde e a segurança de dados, pois estamos comprometidos em fornecer nossas percepções estratégicas, conhecimento e aconselhamento para impulsionar o avanço do uso do blockchain no setor de saúde nos Emirados".

A Arab Health é a maior exposição médica do Oriente Médio e será realizada este ano no Centro de Comércio Mundial de Dubai, de 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 2024.

https://wam.ae/en/article/b1e9bzq-doh-partners-with-adhds-msd-gcc-experiment-with