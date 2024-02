Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi registra crescimento dos principais indicadores em 2023

ABU DHABI, 30 de janeiro de 2024 (WAM) -- O "Relatório de Atividade Empresarial" de Abu Dhabi para o ano de 2023, emitido pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED), relatou o crescimento anual dos principais indicadores, enfatizando a atratividade do ecossistema empresarial e sua capacidade de atrair investimentos de qualidade, apoiados pelo forte crescimento econômico do emirado, especialmente nos setores não petrolíferos que contribuem com 52,8% do PIB de Abu Dhabi.

De acordo com o relatório, 24.143 licenças do setor comercial foram emitidas em 2023, compreendendo 94,1% do total, enquanto novas licenças ocupacionais e licenças profissionais atingiram 411 e 410, respectivamente. O capital total das novas licenças econômicas anunciadas durante o ano passado ultrapassou AED210,7 bilhões, cerca de US$ 57 bilhões.

Um total de 25.647 novas licenças econômicas foram emitidas no ano passado (2023), e 75.778 licenças foram renovadas. Trata-se de um crescimento de 3,5%. As licenças ativas nos Emirados aumentaram para 143.617, um crescimento de 10,9% em comparação com o ano de 2022.

O ano passado testemunhou um crescimento notável nos setores profissional, de turismo, industrial, agrícola, de pesca e pecuária. O número de novas licenças industriais durante o ano passado chegando a 363, um aumento de 51,25%.

As novas licenças de turismo chegaram a 219, um aumento de 22,35%; enquanto a taxa de crescimento de novas licenças na agricultura, pesca e pecuária atingiu 288,46% em comparação com 2022.

O relatório destacou o aumento nas solicitações de "beneficiários reais", que testemunharam um crescimento notável durante o ano passado, aumentando de 16.282 para 49.163, um aumento de 201,9%.

Rashed Abdulkarim Al Blooshi, subsecretário do ADDED, destacou que o Relatório de Atividades Comerciais de 2023 reflete a capacidade dos Emirados de atrair investimentos de qualidade e demonstra a eficácia das iniciativas lançadas pelo ADDED. "Os resultados mostram que estamos atingindo os objetivos da estratégia de diversificação econômica por meio da infraestrutura e da transformação digital e do desenvolvimento contínuo de estruturas legislativas e regulatórias. Continuamos a oferecer oportunidades promissoras para investidores, empreendedores e talentos ilustres", disse.

Mohammed Munif Al Mansouri, diretor-executivo do Abu Dhabi Business Centre, afirmou que os indicadores do relatório anual relacionados a 2023 são uma prova da flexibilidade e vitalidade do setor empresarial de Abu Dhabi e de sua capacidade de oferecer oportunidades atraentes para empreendedores e investidores de dentro e de fora dos EAU.