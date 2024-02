Custo da produção agropecuária do RS foi 18,21% menor em 2023, mostra Farsul

São Paulo, 30 - O custo da produção agropecuária gaúcha teve deflação em 2023. O Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) recuou 18,21%, queda recorde na série histórica do indicador, medido pela Assessoria Econômica da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul). Já o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) caiu 9,45% no ano, informou a Farsul em nota. Preços mais baixos de fertilizantes e de inseticidas reduziram a despesa no campo no ano. "Apesar da baixa significativa no ano, a maioria dos insumos continua apresentando custos reais acima dos de 2019, antes dos efeitos da pandemia e guerra entre Rússia e Ucrânia", disse a entidade. Em dezembro, o IIPR subiu 3,30% em dezembro na comparação com novembro de 2023. As altas mais significativas ocorreram nos preços das sacas de arroz e trigo. "Mesmo com o resultado positivo, as quedas nos preços da soja, boi gordo e milho ao longo do ano pressionaram o índice em 2023, gerando deflação. O descolamento entre IIPR e IPCA Alimentos confirma que a alta dos preços na gôndola não é culpa do produtor e sim um reflexo do processo inflacionário do País", disse a Farsul.