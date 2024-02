Chefe da ONU convoca doadores de agência de ajuda a palestinos

ROMA, 30 JAN (ANSA) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, convocou nesta terça-feira (30) um encontro com os "principais doadores" de sua agência para refugiados palestinos (Unrwa), após 15 países, incluindo a Itália, suspenderem temporariamente o financiamento em meio às acusações de que pelo menos 12 funcionários estiveram envolvidos no ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro.

"Pessoalmente, o secretário-geral está horrorizado com as alegações contra os trabalhadores da Unrwa", declarou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, à imprensa.

"Mas a sua mensagem aos doadores, especialmente aqueles que suspenderam as suas contribuições, é que pelo menos continuem a garantir a continuidade das operações da Unrwa, já que existem dezenas de milhares de pessoas trabalhando com dedicação em todas as partes da região", acrescentou.

A reunião com os principais doadores será realizada um dia após Guterres se encontrar com a representante dos Estados Unidos na ONU, a embaixadora Linda Thomas-Greenfield, e depois de falar sobre o assunto com alguns líderes do Oriente Médio, incluindo o rei Abdullah, da Jordânia, e o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.

Durante a ligação entre Guterres e o líder do Egito, "as duas partes discutiram o papel fundamental desempenhado pelas Nações Unidas e pelas suas diversas organizações na prestação de apoio e ajuda à população de Gaza", além de destacar a importância do financiamento contínuo para permitir que a Unrwa cumpra o seu papel humanitário.

"Durante a reunião, foi feito um balanço da situação geral no Oriente Médio e do perigo de uma expansão do conflito em andamento, bem como dos esforços egípcios, regionais e internacionais destinados a alcançar um cessar-fogo, a troca de reféns e prisioneiros e fornecer ajuda humanitária em quantidade máxima à Faixa de Gaza no menor tempo possível", concluiu o porta-voz do presidente do Egito, Ahmed Fahmy.

Ao todo, 15 países doadores suspenderam o financiamento à agência da ONU em decorrência das acusações de Israel de que alguns membros da Unrwa participaram dos ataques do Hamas em 7 de outubro. A Comissão Europeia, por sua vez, anunciou que será realizada uma "revisão" do dossiê no âmbito da investigação.

A Unrwa já demitiu várias pessoas e prometeu uma investigação completa sobre as denúncias, enquanto Israel prometeu parar o trabalho da agência em Gaza depois da guerra. (ANSA).

