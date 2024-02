Carros da Peugeot usarão ChatGPT para conversar com motoristas

PARIS (Reuters) - A marca Peugeot, da Stellantis, planeja usar o ChatGPT para melhorar o assistente de voz em seus carros e vans, informou a marca francesa nesta terça-feira, juntando-se a rivais como Volkswagen e Mercedes-Benz na utilização do popular chatbot de inteligência artificial.

“Introduziremos o ChatGPT em todos os carros, incluindo o novo modelo e-3008 e pequenos veículos comerciais”, disse Jerome Micheron, diretor de plano de produto da Peugeot, em teleconferência com a imprensa.

A Peugeot lançará na quarta-feira uma versão piloto do serviço ChatGPT, que será capaz de se conectar aos controles do veículo e responder a muitas questões gerais e relacionadas à navegação, em cinco países -- França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha. O serviço está planejado para se tornar equipamento padrão este ano.

No ano passado, a Mercedes-Benz iniciou um teste nos Estados Unidos ao permitir que motoristas usassem o ChatGPT, afirmando que a tecnologia ajudaria a fornecer respostas mais naturais e lidar com perguntas que vão de detalhes do destino a sugestões de jantar.

A Volkswagen disse mais cedo este mês que até meados de 2024 seu assistente de voz integrará o ChatGPT para facilitar o diálogo interativo com motoristas.

(Reportagem de Gilles Guillaume)