Carro guinchado é preju e dor de cabeça: o que fazer para recuperar veículo

Seja por distração, pressa ou desleixo, você deixa o automóvel estacionado em local proibido. Ao retornar, acontece a surpresa desagradável: o carro desapareceu e, no lugar dele, está um cavalete informando que o veículo foi guinchado.

A partir daí, uma infração de trânsito por estacionamento irregular pode virar enorme dor de cabeça. Para recuperar o veículo, não basta apenas pagar multa e taxas é necessário enfrentar burocracia, que pode ser maior ou menor, dependendo da situação.

Vale lembrar que, quanto mais tempo você levar para recuperá-lo, maior será o prejuízo financeiro: a Prefeitura de São Paulo, por meio da CET, cobra diária durante a permanência no pátio. A prática é a mesma em outras cidades.

Confira as principais dúvidas sobre carros guinchados na capital paulista. As informações são da CET.

1 - Quando um veículo pode ser guinchado?

Os veículos são guinchados por estarem estacionados em local proibido. O rol de situações com previsão de remoção está previsto no Artigo 181 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). De acordo com a CET, a prática é priorizada quando "a segurança e a fluidez da via estão mais comprometidas".

2- Como saber se o veículo foi guinchado?

CET, empresa de trânsito da Prefeitura paulista, deixa cavalete para avisar que carro foi guinchado Imagem: Luiz Carlos Murauskas/Folhapress

Quando um automóvel é retirado do local de estacionamento irregular com guincho, é deixado um cavalete informando. Além disso, é possível saber para qual pátio o carro foi levado por meio do telefone 156 ou via consulta ao site da Prefeitura de São Paulo.

3 - Como fazer a liberação do veículo guinchado?

Carros guinchados são levados a um pátio da CET; consulta do endereço pode ser feita pela internet Imagem: Robson Ventura/Folhapress

O proprietário ou seu representante legal deverá apresentar no DAT (Departamento de Atendimento a Multas de Trânsito), de forma eletrônica ou presencial, os seguintes documentos:

Certificado de registro de licenciamento do veículo atualizado mais cópia simples

RG do requerente mais cópia simples

No caso de representante legal, é exigido apresentar a procuração original com firma reconhecida; se a procuração for de pessoa jurídica, é necessário levar também cópia autenticada do contrato social.

Para atendimento presencial: Rua Sumidouro, 740 - Pinheiros. De segunda à sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados), mediante agendamento prévio através do telefone: (11) 3030-2484.

Para resolver de forma eletrônica: acessar o portal de atendimento SP 156.

Quanto é preciso pagar para recuperar um veículo guinchado?

Multas pendentes e IPVA

Remoção de veículo por infração de trânsito. Veja os preços:

Motocicletas e similares: R$ 298,90

Veículos leves (exceto motocicletas e similares): R$ 887

Veículos pesados (exceto ônibus): R$ 1.982

Ônibus: R$ 4.617

Estadia por depósito de veículo removido. Veja os preços da diária:

Motocicletas e similares: R$ 25,20

Veículos leves (exceto motocicletas e similares): R$ 72,50

Veículos pesados (exceto ônibus): R$ 128,30

Ônibus: R$ 267,10

O requerente receberá no DAT uma liberação, em seu nome, para a retirada do veículo no pátio mencionado no documento. A liberação será emitida em nome do requerente, que deve apresentá-la no pátio juntamente com o CRLV do veículo.

Canais de atendimento DAT (Departamento de Atendimento a Multas de Trânsito):

Eletrônico: acesse o link aqui ou ligue no Portal de Atendimento SP 156

Presencial: Rua Boa Vista 128/136 - Centro - de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados), mediante agendamento prévio através dos telefones: (11) 3293-2910 e (11) 3293-2911.

*Com matéria publicada em 20/12/2019