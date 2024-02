Dependendo de quanto você roda com seu carro, colocar combustível pode ser desesperador devido aos altos preços - o que faz com que muitos optem por utilizar um kit de gás natural veicular (GNV) no automóvel.

É importante que você, que está pensando em colocar um GNV no seu veículo ou já tem isso no seu carro, saiba que o automóvel precisa passar por uma inspeção anual do Inmetro que verificará uma série de questões relacionadas à segurança do veículo - até cinto de segurança e faróis acabam verificados.

Caso alguma irregularidade seja identificada, o carro acaba reprovado e o proprietário terá até 30 dias para fazer os ajustes necessários.

Seja para a aprovação nas inspeções veiculares ou para a segurança dos ocupantes do carro, confira no vídeo acima o que você precisa fazer para deixar seu automóvel com GNV sempre regularizado para rodar.

