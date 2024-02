Carlos Bolsonaro depõe à PF por quase 1h

SÃO PAULO, 30 JAN (ANSA) - O vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento nesta terça-feira (30), no Rio de Janeiro, após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal na última segunda (29).

Carlos chegou à Superintendência da PF na capital fluminense por volta de 9h50 e deixou o local às 10h40, sem falar com a imprensa.

Em publicação no X (antigo Twitter), o vereador disse que o depoimento seria sobre uma postagem feita por ele na rede social em agosto passado. "Qualquer outra linha de desinformação diferente disso é mais uma fake news", escreveu.

Na postagem em questão, o vereador republicou uma mensagem que questionava a suposta falta de investigação sobre textos e montagens que faziam alusão à morte de Bolsonaro.

"O seu guarda diretor aqui enxerga com outros olhos", escreveu Carlos na ocasião. O objetivo da PF com o depoimento seria descobrir se a mensagem era um ataque à honra do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

Na última terça, a Polícia Federal executou mandados de busca e apreensão contra o vereador em outro caso, no âmbito de investigações sobre um esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro.

A suspeita é de que o "02" recebia informações sigilosas de adversários do ex-presidente. (ANSA).

