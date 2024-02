Campanha 'World's Coolest Winter' destaca as atrações ao ar livre dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- A campanha "World's Coolest Winter" (O inverno mais legal do mundo) lançou um site interativo que convida residentes e viajantes a explorar as diversas atrações ao ar livre dos sete emirados e a conhecer os principais destinos do país.

O site, que pode ser acessado em https://worldscoolestwinter.ae/en, lista mais de 290 pontos e atividades. Fornece informações sobre cada local em árabe e inglês para garantir uma experiência memorável ao visitante.

A página faz parte da quarta temporada da campanha, realizada pelo Escritório de Mídia do Governo dos Emirados Árabes Unidos em cooperação com o Ministério da Economia e vários órgãos relacionados a turismo, cultura e patrimônio, com o objetivo de impulsionar o turismo doméstico e atrair viajantes de todo o mundo para aproveitar os pontos de referência incomparáveis do país durante o inverno ameno. Lançada sob o slogan "Histórias Inesquecíveis", a campanha nacional oferece uma ampla gama de opções que atendem aos diversos interesses de viajantes nacionais e internacionais, permitindo que eles criem experiências memoráveis nos Emirados Árabes Unidos.

Atrações

O site apresenta as joias ocultas dos EAU, atrações, pontos de acampamento, atividades radicais, trilhas para caminhadas, rotas de ciclismo, as melhores ilhas, praias, parques temáticos, museus, mercados de bazares e atividades infantis. A lista inclui o Al Ain Oasis, Al Qudra Lakes, Hatta Secret Pool, Khor Kalba Mangrove Center, a Buried Village em Sharjah, Al Madam, Al Suhub Rest Area, House of Wisdom, Umm Al Quwain Mangrove Beach, Wadi Abadilah, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Sharjah Aquarium, Dubai Desert Conservation, Mleiha Archaeological Center, Fossil Dunes, Al Wasit Wetland Center, The Zoo Wild Life Park em Umm Al Quwain, The View in Dubai Palm, Salt Lake, Al Dhafra, The National Aquarium, AURA Sky Pool, The moon Lake, Infinity des Lumieres, Al Ain Paradise Handing Gardens, House of Artisans em Abu Dhabi e Umm Al Quwain Creek Waterfront.

As atrações listadas no site representam a vasta diversidade de ofertas dos Emirados Árabes Unidos que tornam o inverno mais memorável. As áreas apresentadas no site incluem a Grande Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi, o memorial do Fundador, o Sheikh Zayed Desert Learning Center, Qasr Al Watan, Jubail Mangrove Park em Abu Dhabi, Love Lake em Dubai, Expo City Dubai, Madhab Hot Springs Park, Hatta, o bairro histórico Al Fahidi, a reserva natural Al Zorah em Ajman, a vila do deserto Bassata em Ras Al Khaimah, a histórica muralha Umm Al Quwain, Wadi Naqab em Ras Al Khaimah, Sir Bani Yas e a reserva da biosfera Wadi Wurayah.

Atividades radicais

O site oferece uma variedade de atividades para os aventureiros que desejam experimentar o senso de aventura e a emoção da descoberta. Algumas atividades incluem Deep Dive Dubai, Hatta Wadi Hub, Valley Sports in Wadi Shawka, CLYMB Abu Dhabi, Jebel Jais Zipline Flight, Shark Diving at Dubai Aquarium, XLine Dubai Marina, Kite Beach Center Umm Al Quwain, Shark Island, Sir Abu Nu?ayr Island, Sky Adventures in Sharjah, paraquedismo, flying board, paddle boarding, parasailing, parapente, dune bashing, sandboarding e caiaque.

Locais de acampamento

Os locais de acampamento listados no site onde as pessoas podem passar as mais belas noites de inverno incluem Al Badayer e Al Faya em Sharjah, Liwa, Hatta, Bab Al Nojoum em Abu Dhabi, área de acampamento Al Qudra, Al Aqah Beach em Fujairah, Mleiha Camp em Sharjah, Hajar Mountains em Ras Al Khaimah, Bear Grylls Explorers Camp em Ras Al Khaimah, Al Wathba Lake Campsite, Al Dhaid Desert, Desert Rose Bedouin Desert Camp e Al Dhaid Desert.

O site também lista locais de acampamento para caravanas, incluindo Longbeach Campground em Ras Al Khaimah, Al Zorah Beach Ajman, Hatta Caravan Park, Jebel Hafeet em Al Ain, The Retreat Camp em Al Fujairah, Jebel Ali Beach e Arabian Nights Village em Abu Dhabi.

Trilhas para caminhadas

Algumas trilhas para caminhadas onde os entusiastas do esporte podem explorar a natureza cativante dos EAU incluem Wadi Shawka em Ras Al Khaimah, Jebel Jais, Hatta Mountains, Al Rabi Hiking Trail em Sharjah, Al Rafisah Hiking Trail em Sharjah, Jebel Hafeet, trilhas para caminhadas em Masfout, Fossil Rock trail em Mleiha, Masafi Mountains, Wadi Taybah em Fujairah e Jabal Al Mabrah em Ras Al Khaimah.

Trilhas de ciclismo

As melhores trilhas para ciclismo nos Emirados Árabes Unidos incluem a ciclovia Al Wathba, a ciclovia Corniche em Abu Dhabi, a ciclovia Al Hudayriat, a ciclovia Al Ain, a trilha Mushrif Garden em Dubai, a ciclovia Al Qudra, o Hatta Mountain Bike Trail Center, o Al Sufouh Park e a trilha Nad Al Sheba.

Melhores ilhas

O site lista algumas das ilhas exclusivas dos Emirados Árabes Unidos, incluindo a Ilha Saadiyat, em Abu Dhabi, a Ilha Yas, a Ilha Delma e a Ilha Pearl, a Palm Jumeirah e a Ilha Moon, em Dubai, a Ilha Marjan, em Ras Al Khaimah, a Ilha Sharjah, a Ilha Al Noor e Sir Abu Nu'Ayr, as Ilhas Al Siniyah, em Umm Al Quwain, e a Ilha Snoopy, em Fujairah.

Praias

Os Emirados Árabes Unidos abrigam praias deslumbrantes, incluindo a Corniche Beach de Abu Dhabi, a Al Bateen Beach, a Saadiyat Beach e a Al Hudayriat Island Beach, a Kite Beach de Dubai, o Al Mamzar Beach Park, o Dubai Ladies Beach Club e a Al Sufouh Beach, a Ajman Beach, a Kite Beach Umm Al Quwain, a Khorfakkan Beach, a Dibba Al Fujairah Beach, a Banan Beach de Ras Al Khaimah, a Al Khan Beach de Sharjah e a Al Heerah Beach.

Parques temáticos

Alguns parques temáticos emocionantes nos Emirados Árabes Unidos incluem Warner Bros World, Ferrari World, Yas Waterworld, Hili Archaeological Park e Action Park em Abu Dhabi, IMG World of Adventure, Dubai Parks and Resorts, Atlantis Aquaventure Waterpark, Global Village, Wild Wadi Water Park e Legoland Water Park em Dubai, Al Montazah Parks e Sharjah Desert Park, Dreamland Aqua Park em Umm Al Quwain e Zoo Wildlife Park em Umm Al Quwain.

Atividades para crianças

As crianças podem aproveitar o inverno em locais nos Emirados Árabes Unidos, incluindo o Green Planet, Dubai Garden Glow, Dubai Miracle Garden, Dubai Safari Park, Dubai Dolphinarium, Al Ain Zoo, Yas Kartzone, Emirates Park Zoo em Abu Dhabi, Abu Dhabi Children's Library, Arabia's Wildlife Center e Sharjah Safari, Al Noor Butterfly House em Sharjah, RAK Zoo, UAE Pygmy Zoo em Ajman e Orange Hub em Umm Al Quwain.

Museus

Os visitantes podem ter um vislumbre do passado e do futuro dos EAU em museus como o Museu Etihad, o Museu da Mulher, o Museu do Café, o Museu da Pérola, o Museu do Futuro em Dubai, o Museu do Louvre Abu Dhabi, o Museu Nacional do Automóvel dos Emirados Árabes Unidos e o Museu da Moeda dos EAU em Abu Dhabi, Museu do Palácio de Al Ain, Museu de Ciências de Sharjah, Museu do Patrimônio de Sharjah, Museu de Arqueologia de Sharjah, Museu de Ajman, Museu de Masfout, Museu Nacional de Ras Al Khaimah, RAK Natures Treasures, Museu Nacional dos EAU, Museu e Forte Umm Al Quwain e Museu de Fujairah.

Locais de patrimônio

Os visitantes podem aprender sobre a cultura, os costumes, as tradições e o patrimônio dos EAU em locais listados no site, como o Forte Al Jahili, Qasr Al Muwaiji e Forte Al Maqtaa em Abu Dhabi, Mesquita Al Bidya e Forte Al Bithnah em Al Fujairah, Sítio Arqueológico de Jumeirah, Saruq Al Hadid Archeological Museum e Al Seef em Dubai, Mesquita Salem Al Mutawa em Khorfakkan, Hisn Khorfakkan, Najd Al-Maqsar Village e Bait Al Naboodah em Sharjah, Mleiha Archaeological Center, Masfout Castle e Heritage District em Ajman, Al Jazeera Al Hamra e Dhayah Fort em Ras Al Khaimah.

Bazares

O site leva os visitantes a uma viagem a alguns dos principais mercados de bazares dos Emirados Árabes Unidos, incluindo o Souq Al Qattar, o Souq Al Zafarana e o Carpet Souk de Abu Dhabi, o Ripe Market de Dubai, o Souk Al Ras, Naif Souk e Al Fahidi Souk, Friday Market em Fujairah, Souq Saleh em Ajman, Souk Al Bahar, Souq Al Shanasiyah e Souk Al Arsah em Sharjah, bem como o Palm Market em Ras Al Khaimah e o Kuwait Souq Market.

Glamping

Os Emirados Árabes Unidos abrigam locais de glamping de classe mundial, incluindo Jebel Hafeet Desert Park e Al Quaa Desert em Abu Dhabi, Sedr Trailers Resort, Sonara Camp, Al Maha Desert Resort e Hatta Dome Park em Dubai, Al Faya Retreat, Mysk Kingfisher Retreat, Moon Retreat, Al Badayer by Sharjah Collection e o Chedi Al Beit Sharjah, o Bear Grylls Explorers Camp em Ras Al Khaimah, o The Retreat Fujairah Resort, o acampamento Siniyah Island e os chalés Casa Mikoko em Umm Al Quwain.