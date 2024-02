Mais barata que JBL, esta caixa de som é um sucesso; o que diz quem comprou

As caixas de som portáteis já se tornaram um item indispensável na nossa casa. Com a chegada do verão, sua versatilidade faz delas itens essenciais para quem quer animar o churrasco com os amigos, ficar à beira da piscina ou até mesmo escutar sua playlist na praia. Basta ter uma conexão com Bluetooth que sua festa pode acontecer em qualquer lugar.

Entre elas está a Essential Sound Go, da i2GO. Ela é mais em conta que modelos similares da JBL, marca principal do segmento, e possui uma série de características bacanas.

Bateria de 1200 mAh que dura até 8 horas em volume médio;

Conexão Bluetooth 5.0;

Entrada USB para pen drive, para cartão Micro SD e para cabo auxiliar;

Resistente à água, podendo ficar perto de piscinas e locais úmidos;

Tecnologia TWS, que possibilita conectá-la à outros aparelhos da marca i2GO.

O que diz quem comprou

A caixa de som da i2GO tem mais de oito mil avaliações na Amazon, parceira do UOL. Tem nota média de 4,5 (de máximo de cinco).

Sou profissional de música e tenho ouvidos sensíveis em relação à qualidade de som, e a caixinha me deixou satisfeita. [...] Médios e agudos claros, não tem tanto baixo, mas isso era de se esperar. Apresenta um pouco de distorção no volume máximo, mas, dependendo da música, não é muito perceptível. [...] Tem bom acabamento e uma certa robustez, e ainda oferece garantia de 1 ano. [...] No geral, um bom custo-benefício, que é o que eu procurava. Não espere uma caixinha pra festas ou uma qualidade de som elevada, ela é ótima pra usar no dia a dia da sua sala com um volume razoável.



Carol Marini

O acabamento é muito bom para o preço, me surpreendi. É minimalista e não inventa moda, acerta no simples. [...] Os agudos são bons, os graves existem, mas não são potentes, apenas estão lá de forma bem reduzida. Mas de forma alguma decepcionou, pois o preço é espetacular para todo o resto que entrega. A vedação das entradas é confiável, parece ter mesmo uma certa resistência a respingos. [...] No geral, uma excelente pedida para quem quer porque quer uma, mas não quer gastar muito.



Junior RB

O material é resistente, a bateria tem se mostrado de ótima duração, quanto a potência não é muito alta, mas para o que eu estava procurando (um leve som ambiente e facilidade de transporte) atendeu todas as expectativas!



Dragon Borgs

Principais reclamações

Mesmo com a maioria das avaliações positivas, um ponto de atenção é o volume máximo em ambientes abertos e a qualidade dos graves.

Dentro de ambientes fechados o som é muito bom. Mas em ambientes abertos não tem uma boa qualidade sonora.



Phabio31

Boa duração da bateria e controles bem acessíveis, mas não espere muito da qualidade do som, a falta de graves mais potentes desagrada. Embora tenha um bom volume, chega a distorcer.



Ricardo

O som é limpo sem chiados, porém o grave deixa a desejar.



Waldecir M Nambu

