Em audiência, Brennand é interrogado sobre estupro de estudante de medicina

Do UOL, em São Paulo

O empresário Thiago Brennand foi interrogado nesta terça-feira (30) em nova audiência na Justiça de São Paulo. O caso se refere a uma estudante de medicina que o acusa de estupro.

O que aconteceu

A quarta audiência referente ao caso durou cerca de seis horas — as partes pediram diligências complementares. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, após essas informações, as partes se manifestarão com alegações finais por escrito. Ao fim dessa etapa, sairá a sentença.

Os depoimentos ocorreram de forma virtual na 30ª Vara Criminal da Capital. A audiência foi conduzida pelo juiz Marcus Alexandre Manhães Bastos. Brennand já tem três condenações e é réu em sete processos.

O interrogatório de Brennand teve início às 13h50 e durou uma hora e 20 minutos. A defesa chamou uma testemunha e um perito, que também foram ouvidos pela Justiça. O UOL procurou os advogados do empresário, representados também pelo escritório de Roberto Podval, que disse que não irá se pronunciar "para manter o sigilo dos autos".

As etapas judiciais têm gerado ansiedade nas mulheres que o acusam de diferentes crimes, conforme apurou o UOL.

Prisão e condenações

Empresário foi preso nos Emirados Árabes e chegou ao Brasil em 29 de abril do ano passado. Desde então, ele está no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros, zona oeste da capital.

Dos nove processos criminais aos quais Brennand responde, três já foram sentenciados. Dois tiveram acordo homologado, segundo o TJ.

A última condenação ocorreu há cerca de duas semanas. Em 18 de janeiro, a Justiça condenou Brennand a oito anos de reclusão em regime fechado e pagamento de indenização de R$ 50 mil pelo crime de estupro.