Brasil perde 10 posições em ranking de corrupção

(ANSA) - BRASÍLIA, 30 GEN - O Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023, primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com ranking divulgado nesta terça-feira (30) pela ONG Transparência Internacional.

Entre 180 países analisados, o Brasil ocupa o 104º lugar, com a nota 36, dois pontos a menos que no ano anterior - a média global é de 43.

O Brasil tem uma avaliação semelhante à de países como Ucrânia, Sérvia e Argélia e pior que de nações como Índia, Vietnã, Marrocos e Belarus.

Segundo a Transparência, os pontos negativos do governo Lula foram a nomeação de Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente, como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e a opção do petista por ignorar a lista tríplice proposta pelos procuradores para escolher o novo chefe da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet.

Lula "preferiu repetir o método de escolha política de Bolsonaro, cujos efeitos desastrosos ainda são sentidos", disse a ONG, acrescentando que o país "vem falhando" na reconstrução de mecanismos de controle jurídico e político da corrupção.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.