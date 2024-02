Bolonha tem queda no número de acidentes após limitar velocidade

BOLONHA, 30 JAN (ANSA) - A cidade de Bolonha, na Itália, registrou uma queda na porcentagem de acidentes de carro desde que implementou o limite de velocidade no trânsito a 30 quilômetros por hora na maioria de suas ruas.

De acordo com um levantamento divulgado nesta terça-feira (30) pelo município, o número de batidas caiu 21% nas primeiras duas semanas da nova regra.

Em comparação com o mesmo período de 2023, a capital da região da Emilia-Romagna teve 25 acidentes e 14 ocorrências com feridos a menos.

Entre os dias 15 e 28 de janeiro, o município emiliano contabilizou 94 acidentes, dos quais 63 com feridos e 31 sem pessoas machucadas. Além disso, nenhum dos episódios deixaram vítimas fatais.

"Esta é uma primeira tendência que consideramos positiva, mas temos consciência de que teremos dados mais consolidados estatisticamente após um período mais longo", declarou Valentina Orioli, secretária de Mobilidade de Bolonha.

A política ainda declarou que um "comportamento mais prudente e velocidades baixas podem fazer a diferença na segurança de todos".

Bolonha foi a primeira grande cidade italiana a implementar o limite de velocidade. Quem for flagrado dirigindo acima de 30 quilômetros por hora nas ruas será multado, com exceção de algumas vias que seguirá com o limite de 50 km/h. (ANSA).

