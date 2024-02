BNDES anunciará ampliação de recursos ao agronegócio, diz Fávaro, após reunião com Haddad

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciará ampliação de recursos ao agronegócio. "O BNDES está preparando anúncios. No dia 2, deverá ter algum anúncio. Medidas estruturantes virão depois do levantamento da equipe econômica de endividamento do setor e custos", afirmou Fávaro após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira.

Segundo o ministro, o BNDES também será chamado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir a crise enfrentada pelo agro.

Fávaro se reunirá com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na próxima sexta-feira, 2, no Rio de Janeiro.

Conforme mostrou o Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), há expectativa de que o BNDES anuncie novo aporte de R$ 4 bilhões para financiamento de investimentos agropecuários dentro da linha BNDES Crédito Rural, com custo fixo em dólares americanos (TFBD).

O banco de fomento também deve criar uma linha dolarizada para custeio agropecuário, com recursos voltados diretamente a produtores afetados pela quebra de safra ou a revendas para refinanciarem o custeio.