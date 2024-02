BMW que Suárez comprou após marcar 3 gols pelo Grêmio é colocado à venda

O uruguaio Luis Suárez roubou a cena no futebol brasileiro jogando pelo Grêmio no último ano. Apesar de sua saída, os fãs do atacante poderão ter um último suvenir de sua passagem pelo tricolor gaúcho: uma BMW X6, usada pelo jogador no Brasil em 2023, ficou por aqui e agora está à venda.

O que aconteceu

Eleito o melhor jogador do Brasileirão de 2023, Luis Suárez trocou o Grêmio pelo Inter Miami neste ano e deixou por aqui uma BMW X6 xDrive40i M Sport que agora está à venda por R$ 719.950 (o preço no site da BMW é de R$ 820.950).

O carro foi adquirido por 'Luisito' exatamente em janeiro do último ano, após sua estreia contra o São Luiz, fazendo três gols pelo Grêmio em um jogo válido pela Recopa Gaúcha.

Usando durante 2023 o carro, Suárez rodou 15.800 km com a BMW que possui em seu layout uma cor metálica marrom chamada de Manhattan.

O BMW X6 possui motor de seis cilindros 3.0 litros, com 381 cv de potência e um torque de 52 kgfm.

Ele ainda tem outros itens como teto solar panorâmico, bancos de couro, transmissão automática esportiva com shift paddle e muito mais.

Confira a publicação de anúncio do veículo:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.