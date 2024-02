Biden diz que decidiu como responder ao ataque contra militares dos EUA na Jordânia

Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira que tomou uma decisão sobre como responder a um ataque de drone que matou militares norte-americanos na Jordânia, conforme avalia a possibilidade de punir as milícias apoiadas pelo Irã sem desencadear uma guerra mais ampla.

Biden, falando aos repórteres ao deixar a Casa Branca em uma viagem de campanha para a Flórida, não entrou em detalhes sobre sua decisão, que veio após consultas com importantes assessores da Casa Branca.

Mas John Kirby, porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, disse aos repórteres a bordo do Air Force One, enquanto Biden voava para a Flórida, que os Estados Unidos poderiam responder mais de uma vez.

"É justo que vocês esperem que respondamos de maneira apropriada e é muito possível que vocês vejam uma abordagem escalonada aqui, não apenas uma única ação, mas essencialmente várias ações", afirmou ele.

Biden disse que os Estados Unidos não precisam de uma guerra mais ampla no Oriente Médio, ecoando os comentários de outras autoridades na terça-feira de que os EUA não querem uma guerra com o Irã.

Biden está avaliando suas opções e a expectativa é que haja ataques retaliatórios, mas o momento da resposta não está claro.

"Não acho que precisamos de uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Não é isso que estou buscando", declarou o presidente norte-americano.

Biden respondeu "sim" quando perguntado se já havia decidido como responder aos ataques.

Questionado se o Irã era responsável, Biden acrescentou: "Eu o considero responsável no sentido de que ele está fornecendo as armas" para aqueles que realizaram os ataques.

Três militares norte-americanos foram mortos e pelo menos 34 ficaram feridos em um ataque de drones realizado por militantes apoiados pelo Irã contra tropas dos EUA no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria, informaram autoridades no domingo.

Biden está sendo pressionado a dar uma resposta forte, com os republicanos acusando o presidente democrata de permitir que as forças norte-americanas se tornem alvos fáceis.