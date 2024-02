Biden decide como responder ataque contra americanos na Jordânia

WASHINGTON, 30 JAN (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (30) que decidiu como responder ao ataque de drones contra as tropas americanas na Jordânia que deixou três militares mortos.

A declaração foi dada à imprensa pelo democrata antes de deixar a Casa Branca para visitar a Flórida. Ele, no entanto, não entrou em detalhes de como será a operação.

"Não quero uma expansão do conflito no Oriente Médio", declarou o presidente americano, responsabilizando o Irã, porque "eles estão fornecendo armas às pessoas que fizeram isso".

Já a bordo do Força Aérea Um, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, anunciou que Biden receberá os corpos dos três soldados americanos mortos na ofensiva na Jordânia na Base Aérea de Dover, em Delaware, após conhecer as famílias das vítimas.

Além dos três mortos, o ataque no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria, deflagrado por militantes apoiados pelo Irã deixou ao menos 34 feridos. (ANSA).

