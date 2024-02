Audiência para decisão final sobre 'DIP Financing' da Gol será em 15 de fevereiro

A decisão final sobre o pedido da Gol para fazer um empréstimo Debtor-in-Possession (DIP) de US$ 950 milhões acontecerá em audiência na Justiça de Nova York, agendada para 15 de fevereiro, às 12h pelo horário de Brasília. Quaisquer objeções à concessão a medida devem ser apresentadas até 8 de fevereiro na corte norte-americana.

Na segunda-feira (29), o juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da Gol, Martin Glenn deu uma autorização provisória permitindo a entrada imediata de US$ 350 milhões na companhia. O restante do valor do empréstimo só será repassado à empresa após a autorização final da Justiça.

O empréstimo de US$ 950 milhões será feito por detentores de títulos de dívida da Abra, a holding que controla a Gol e a Avianca. Esses financiadores do DIP terão preferência de pagamento, à frente de todos os outros credores da Gol, como é usual neste tipo de financiamento.