Atriz italiana Sandra Milo é velada em Roma

ROMA, 30 JAN (ANSA) - O corpo da atriz italiana Sandra Milo, morta aos 90 anos, chegou ao Campidoglio, sede da Prefeitura de Roma, onde será velado até às 19h (horário local) desta terça-feira (30).

O caixão está rodeado por rosas brancas e pelos três filhos da artista, Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, que foram recebidos pelo assessor de Cultura do município de Roma, Miguel Gotor. Ao lado da foto de Milo, que a retrata sorridente, há também uma imagem do Padre Pio e de uma santa com água benta.

O funeral da atriz está marcado para o meio-dia (horário local) da próxima quarta-feira (31), na Igreja dos Artistas, também na "cidade eterna".

Considerada musa do cineasta italiano Federico Fellini, Milo foi imortalizada nos filmes "8?" (1963) e "Julieta dos Espíritos" (1965) e faleceu na última segunda-feira (29) em sua casa cercada por entes queridos, de acordo com a família.

Nascida em Túnis, na Tunísia, em 11 de março de 1933, a atriz estreou nas telonas em "O Solteirão" (1955), de Antonio Pietrangeli, e também trabalhou com cineastas como Roberto Rossellini, Gabriele Salvatores, Gabriele Muccino, Pupi Avati, Jean Renoir e Claude Sautet.

"Minha mãe foi antes de tudo uma mãe, uma mulher livre, uma grande cabeça", declarou Ergas, agradecendo o prefeito da capital da Itália, Roberto Gualtieri, que "quis prestar esta homenagem à minha mãe que sempre viveu em Roma".

"Foi aqui que ela encontrou a sua fortuna, o seu sucesso, mas sobretudo o amor do público. A minha mãe sempre partilhou tudo: alegrias, dores, sucesso, fracassos, porque na vida também existem. Ela sempre pagou em primeira pessoa pelos seus erros. E nunca se vangloriou das suas conquistas. O cinema ora a elogiou, ora a esqueceu, assim como outros campos artísticos, mas sabemos que ela só semeou o amor, a generosidade", concluiu a filha de Milo.

Segundo Gotor, Gualtieri quis homenagear "uma das maiores atrizes italianas da segunda metade do século 20, que ligou a sua vida e a sua experiência profissional a um dos maiores diretores", Fellini, concedendo-lhe "o lugar de maior prestígio, a sala Promoteca".

Milo, cujo nome de batismo era Salvatrice Elena Greco, foi uma das atrizes mais populares do cinema italiano e era chamada por Fellini de "Sandrocchia". Em 2021, recebeu o prêmio David di Donatello, o "Oscar da Itália", pelo conjunto de sua carreira.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.