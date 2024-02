Atlético de Madrid trava negociações por Kean, da Juventus

TURIM, 30 JAN (ANSA) - A transferência do atacante Moise Kean, da Juventus, para o Atlético de Madrid, que parecia bem encaminhada, naufragou nesta terça-feira (30).

A equipe da capital espanhola, que iria contratar o italiano por empréstimo, decidiu travar as negociações após os resultados dos exames médicos do jogador ter preocupado a diretoria do Atleti.

O acordo seria válido por seis meses, com os madrilenhos desembolsando cerca de 500 mil euros pela presença temporária do jogador em seu plantel. O Atlético de Madrid não tinha opção de compra, ou seja, era um empréstimo seco.

Kean está afastado dos gramados desde o início de dezembro, quando sofreu uma lesão na canela. A imprensa italiana diz que a Velha Senhora omitiu para os espanhóis a real gravidade do problema, descoberta pelos Colchoneros durante os exames médicos.

O atacante de 23 anos permanecerá na Itália, mas não está excluída a possibilidade de o jogador deixar a Juventus nas últimas horas da janela de transferências.

O jovem luta para conquistar seu espaço em Turim, mas vem encontrando dificuldades entre lesões e exibições pouco vistosas. O último gol de Kean foi em abril. (ANSA).

