Arábia Saudita desiste de aumentar produção de petróleo

RIADE, 30 JAN (ANSA) - A Arábia Saudita desistiu de um plano para aumentar a produção de petróleo, e a estatal Saudi Aramco vai manter sua capacidade máxima em 12 milhões de barris por dia.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (30) pela gigante petrolífera, que se preparava para elevar o teto da produção para 13 milhões de barris.

"A Aramco recebeu uma diretiva do Ministério da Energia para manter sua capacidade máxima em 12 milhões de barris por dia", diz um comunicado da companhia.

O plano de aumento havia sido divulgado em outubro passado, mas a desistência deve ter poucos efeitos práticos imediatos, uma vez que a produção saudita atual está em torno de 9 milhões de barris por dia.

A monarquia aposta nos recursos obtidos com o petróleo para financiar o plano de reformas econômicas e sociais do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, líder de fato do país. (ANSA).

