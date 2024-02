Após título na Austrália, Sinner se reúne com Meloni em Roma

ROMA, 30 JAN (ANSA) - O tenista Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália, participou nesta terça-feira (30) de uma reunião com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, no Palazzo Chigi.

O carro em que estava o atleta altoatesino entrou por um portão dos fundos da sede do governo italiano, evitando os jornalistas e alguns fãs presentes na Piazza Colonna.

A visita de Sinner, que foi acompanhada por algumas autoridades esportivas, como o ministro do Esporte, Andrea Abodi, durou cerca de 40 minutos. Na saída, o campeão italiano não deu declarações sobre a reunião com a premiê.

Antes de se encontrar com Meloni, Sinner foi muito bem recebido em sua chegada ao aeroporto da capital italiana, onde várias pessoas o aplaudiram pela histórica conquista em Melbourne.

Sinner já retornou ao hotel onde está hospedado em Roma, pois amanhã (31) terá um dia agitado. O tirolês participará de uma coletiva de imprensa na nova sede da Federação Italiana de Tênis e de um evento no Coliseu.

Já na quinta-feira (1º), Sinner se reunirá com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Quirinale. O encontro também terá as presenças dos outros campeões da Copa Davis. (ANSA).

