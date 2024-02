SP: Cidade no interior cancela Carnaval após briga; verba vai para educação

A Prefeitura de Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo, cancelou a programação de Carnaval deste ano.

O que aconteceu

Brigas durante o "esquenta" para o 'Carnabes' durante o último fim de semana levaram à decisão. O anúncio foi feito pelo prefeito Manoel do Vitorinho (PP) em transmissão ao vivo nas redes sociais ontem.

O dinheiro que seria destinado à festa irá para a educação. A intenção do prefeito é comprar equipamentos de ar-condicionado para escolas da cidade.

Ficamos a tarde inteira na prefeitura, pensando. Com o dinheiro que iríamos gastar com o Carnaval, vamos climatizar todas as escolas do município. Tanto do ensino fundamental, quanto do ensino infantil. Prefeito Manoel do Vitorinho (PP)

O prefeito ressaltou que a ordem pública e a segurança são condições fundamentais para a realização de eventos. Manoel do Vitorinho garantiu que não voltará atrás na decisão. "Pode ser que tenha várias pessoas aí que vão me xingar, que vão falar um monte de coisa. Eu não me importo. Eu prefiro as pessoas me xingando do que amanhã a gente estar chorando por perder uma vida aí", disse.

Confusão terminou com uma pessoa hospitalizada. "Eu analisei muito tudo que aconteceu. Foi muito grave a briga, tanto no sábado, quanto no domingo. Nós temos uma pessoa hoje que está hospitalizada, embora ela esteja bem, mas eu não me sinto seguro", explicou.

As pessoas quando aprenderem a se comportar, terão festa. Festa não é uma prioridade. É, sim, um lazer que a gente gosta de proporcionar para o nosso povo. [...] Mas infelizmente esse ano eu não irei fazer o Carnaval

Prefeito Manoel do Vitorinho (PP)

O UOL procurou a prefeitura para saber qual o valor seria investido no Carnaval e o que vai acontecer com os contratos firmados para a festa. Caso tenha resposta, esta nota será atualizada.