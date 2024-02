Alphabet (Google) tem receita acima do esperado no 4T de 2023

Alphabet (Google) faturou mais de US$ 86 bilhões (R$ 426,8 bilhões) no quarto trimestre de 2023, um aumento de 13% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, anunciou a empresa nesta terça-feira (30).

Dessa forma, a empresa recupera os níveis de crescimento de 2022.

A líder mundial em publicidade online, que investe maciçamente em inteligência artificial, obteve um lucro líquido de 20,7 bilhões (R$ 102,7 bilhões) também acima do esperado, de acordo com seu comunicado de resultados trimestrais divulgado após o fechamento de Wall Street.

