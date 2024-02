Agricultores franceses bloqueiam vias com tratores e pressionam governo a agir

Por Yves Herman e Marco Trujillo

JOSSIGNY, França (Reuters) - Agricultores incendiaram fardos de feno para bloquear parcialmente o acesso ao aeroporto de Toulouse, no sudoeste da França, nesta terça-feira, e estacionaram tratores em rodovias próximas a Paris, à medida que pressionam o governo para obter ajuda para viver de seu trabalho.

Os agricultores, que também querem medidas contra as importações baratas, estão buscando mais apoio do novo primeiro-ministro Gabriel Attal, que explicará seus planos de política ainda nesta terça-feira, e do ministro da Agricultura.

"Aconteça o que acontecer, estamos determinados a ir até o fim", disse o agricultor Jean-Baptiste Bongard, enquanto grupos de agricultores se amontoavam em torno de pequenas fogueiras em uma rodovia em Jossigny, perto de Paris, bloqueada pelos tratores nas primeiras horas da manhã.

"Se o movimento precisa durar um mês, então ele durará um mês", afirmou Bongard, que assumiu o negócio da família em julho e acha difícil competir com produtores estrangeiros que não seguem as mesmas regulamentações.

Um enorme cartaz no protesto, "Vamos salvar a agricultura", estava preso a um veículo.

Em Longvilliers, também perto de Paris, as duas pistas da rodovia foram bloqueadas com tratores e fardos de feno, com o tráfego sendo desviado para uma via de acesso, com uma fila de carros à distância.

O prefeito regional disse que os fazendeiros haviam bloqueado o acesso principal ao aeroporto de Toulouse, mas que as pessoas ainda podiam acessar os estacionamentos próximos. A BFM TV informou que pilhas de feno e pneus foram incendiados em uma rotatória em frente ao aeroporto.

Os agricultores da França, maior produtora agrícola da União Europeia, dizem que não estão sendo pagos o suficiente e que estão sufocados pelo excesso de regulamentação sobre proteção ambiental.

Protestos vêm ocorrendo há mais de uma semana, mas aumentaram de intensidade na segunda-feira, levando a uma cúpula da UE na quinta-feira, quando eles esperam que suas ações e as de outros agricultores da Europa chamem a atenção dos políticos concentrados na ajuda à Ucrânia e no orçamento do bloco.

Os protestos franceses seguem ações semelhantes em outros países europeus, incluindo Alemanha e Polônia, antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho, nas quais a extrema-direita, para quem os agricultores representam um eleitorado crescente, deve obter ganhos.