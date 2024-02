Ágide Meneguette é reeleito presidente da Faep para o triênio 2024/27

São Paulo, 30 - O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Ágide Meneguette, foi reeleito para o triênio 2024/27. O engenheiro agrônomo recebeu os votos de 103 sindicatos dos 109 presentes na eleição realizada na segunda-feira, 29, na sede da Faep, em Curitiba, disse a federação em nota. Meneguette afirmou que uma de suas prioridades será o fortalecimento do sistema sindical rural paranaense. "Os últimos episódios, como a tentativa da taxação do agro pelo governo estadual e a proposta de incluir os recursos no Sistema S no orçamento da União, mostram que o setor precisa estar unido", disse.