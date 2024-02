Adeus, frizz! Saiba para que serve touca de cetim usada por Pitel no BBB

Acordar com o cabelo alinhado e bonito é um daqueles desejos quase impossíveis, já que o contato dos fios com o travesseiro gera atrito, causando frizz e deixando eles menos hidratados. Mas existe uma solução pra tentar prevenir esses danos: a touca de cetim.

Sucesso no BBB 24 e em edições passadas, ela ajuda a manter os cabelos hidratados e aumentar a saúde das madeixas. Outros benefícios incluem deixar o cabelo sedoso, com menos frizz, desembaraçado e evitar pontas duplas.

Para as cacheadas a vantagem é ainda maior, já que ajuda também a manter a definição dos cachos entre uma lavagem e outra. Mas não se engane achando que é um produto só para os cachos, o uso da touca é recomendado para todos os tipos de cabelos.

Quando usar a touca de cetim?

A touca de cetim pode ser usada todos os dias, não importa se você lavou ou não o cabelo. O importante é estar sempre com os cabelos secos.

Além de recomendar usar em situações de atrito, como na hora de dormir, Alessandra Anzai, dermatologista colaboradora do ambulatório de tricologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), acaba recomendando também para quem está em tratamento com quimioterapia. "O cabelo em quimio é muito frágil e uma força a mais pode desprender esses cabelos", diz.

Quando não usar a touca de cetim?

Não há nenhuma restrição, exceto que não deve ser usada com cabelo molhado ou úmido, seja de água ou algum produto,. Isso ocorre para evitar problemas capilares, descamação, oleosidade excessiva e até fungos.

O cabeleireiro Celso Kamura explica que até pode ser usada com produto, mas o cabelo precisa estar totalmente seco. "Não é uma touca de hidratação, onde a gente passa o produto e deixa agir. A touca de cetim é para acomodar melhor os cachos durante o sono, ou até durante o dia, mas nunca para ser usada com cabelos úmidos", ressalta.

Anzai explica que a umidade muda o ambiente e deixa favorável o crescimento de fungos, bactérias e isso pode piorar a dermatite e, consequentemente, não ser bom para para a saúde do cabelo. Vale lembrar que a touca precisa estar bem higienizada e seca. Portanto, lave-a semanalmente e deixe-a secar bem antes de usar novamente. Lembre-se também de nunca guardar em lugar úmido e abafado, como o banheiro, por exemplo.

Touca X fronha

As fronhas de cetim têm o mesmo efeito que as toucas, mas, dependendo do comprimento dos fios, a touca pode ser melhor, já que mantém eles mais protegidos. E, vamos combinar, se você se incomoda com algo na cabeça durante o sono, a fronha vai permitir que você durma com mais liberdade

Quando a touca de cetim começa a fazer efeito?

Você começa a sentir os benefícios da touca assim que começa a usar. No entanto, a Anzai lembra que este não deve ser o único cuidado durante o dia. É preciso ser gentil quando lavar, fazer movimentos delicados, evitar água muito quente e produtos abrasivos. Já na hora de pentear, escolha um pente adequado para o tipo de cabelo, que não embaraça e não faça nó.

"O cetim é mais um cuidado que a gente pode agregar no dia a dia, mas acho que ele é mais um lembrete de que a gente tem que ser gentil com o cabelo", opina a dermatologista.

Como escolher a melhor touca de cetim?

Kamura recomenda procurar saber a procedência do material da touca. O cabeleireiro ainda lembra que existem toucas de seda que são melhores, mas o cetim sintético também irá ajudar a diminuir o frizz.

"Tem que ser um tecido respirável, que permita a passagem do ar para que o calor não fique retido no couro cabeludo e isso aumente a oleosidade e suor", recomenda Anzai

Com informações de matérias publicadas em 27/06/2022 e 26/08/2022.

