'Aconchego sem desmaiar de calor': como funciona o cobertor que resfria?

Se o calorão tem atrapalhado o seu sono, você vai gostar deste produto que o Guia de Compras UOL encontrou. A solução para as noites quentes é esse cobertor que resfria, ajustando-se à temperatura do corpo e dando uma sensação refrescante em contato com a pele.

E dá para prolongar o efeito do cobertor se você usar o ventilador ou ar-condicionado. O cobertor também pode ser uma boa opção para levar em viagens, acampamentos ou até para colocar na caminha dos pets, que também sofrem com os dias quentes.

Como ele funciona?

Ele é feito de fibras de resfriamento, que utilizam a tecnologia japonesa 'Arc-Chill', e promete reduzir a temperatura da pele em 2º a 5º C.

O fabricante afirma que esse processo de transferência de calor ocorre em minutos após o uso do cobertor.

Possui duas opções de tamanho, que podem ser usadas em camas de solteiro e casal.

Ele pode ser lavado na máquina, mas o fabricante recomenda que seja dentro de um saquinho de proteção, para evitar danos às fibras de resfriamento. Ele não pode ser colocado em secadoras ou no modo 'lava e seca' da máquina de lavar.

Após um tempo de uso, o cobertor se ajusta a temperatura do corpo e a sensação de resfriamento fica menor.

Ele é respirável, absorve o calor e o suor e, através das camadas dupla-face, faz a umidade evaporar em minutos.

Nas costas, é utilizado algodão 100% natural, o que torna o produto mais leve e respirável.

O que diz quem comprou?

O produto possui mais de 24,8 mil avaliações na Amazon, parceira do UOL, acumulando uma nota de 4,4 (sendo a máxima 5). Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou:



Não sei sobre a tal nanotecnologia, mas o que sei é que o tecido desse cobertor parece malha fria, sempre friozinho e não esquenta. Dito isso, a costura é bem feita, tem dois tecidos: de um lado, é algodão e do outro lado, é o tal tecido frio. Ele é bom se você gosta de dormir com uma coberta, mas estava impossível nos dias quentes. Então ele permite que você tenha o aconchego de uma coberta, mas sem desmaiar de calor.

Marília

Ele é realmente tudo que promete no anúncio e dá total sensação de frescor. É super grande, e tem um toque muito bom.

Caroline

Não conhecia o produto e resolvi experimentar. É uma manta de um tecido bonito, fino, mas pesado, com a sensação fria ao toque. Gostei.

Luisa

Principais reclamações

As principais críticas sobre o produto são que a longo prazo ele perde a capacidade de resfriamento e não funciona como no início. Além disso, reclamam do odor de plástico nos primeiros usos. O fabricante recomenda uma lavagem antes do primeiro uso, mas não mais que duas lavagens ao ano, para manter a durabilidade do produto.

Resfria mesmo. Dormi uma noite com ele e até cheguei a sentir frio. Nesse ponto é ótimo. O problema é que ele tem um cheiro de plástico que não sai por nada. Já lavei, sequei no sol e não sai mesmo.

Danielle

O cobertor tem um tecido geladinho, porém depois de um tempo no corpo ele esquenta como qualquer outro tecido. Achei muito caro pelo que oferece.

Gabriela

