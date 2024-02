Acidente que lançou ácido em rio de Joinville pode se repetir, diz prefeito

Há risco de se repetir o acidente que lançou ácido sulfônico em um rio de Joinville (SC) e fez a cidade decretar situação de emergência, afirmou o prefeito Adriano Silva (Novo-SC) no UOL News da manhã desta terça-feira (30).

O vazamento ocorreu após um caminhão tombar na SC-418, na Serra Dona Francisca, e atingir o rio Cubatão.

Pode se repetir. Esse é um alerta que estamos dando há muito tempo. Existe um projeto do governo estadual em que foi desenvolvido um projeto com essas rampas de áreas de escape, porque são sempre nas mesmas curvas que os caminhões se perdem.

Acidentes são bem comuns nessa serra, inclusive já foi discutido na Assembleia Legislativa leis para fazer com que transporte de produtos químicos tenham restrições nessa serra. Infelizmente, nada disso acontece. Essa serra é estadual e está fora da jurisdição municipal das leis.

Essa rodovia é um acesso importante para a região nordeste do estado, então ela pega todas as cidades da serra. Joinville tem uma posição geográfica importante, porque estamos perto de cinco portos. Somos um caminho logístico fundamental. Essa mercadoria estava vindo para uma distribuidora de produtos químicos sediado na cidade de Joinville.

Infelizmente, pode [voltar a se repetir] sim. Temos um plano de contingência montado dentro da prefeitura. Desde o início do governo, criamos os protocolos de emergência e os protocolos dentro da nossa companhia de água. Assim que soubemos do acidente, instauramos um protocolo e aconteceu com toda a segurança possível.

O que aconteceu

O caminhão tombou em uma área de proteção ambiental e derrubou uma carga de ácido sulfônico, considerada "altamente perigosa". O produto avançou com velocidade pelas águas, informou a prefeitura.

A Estação de Tratamento de Água do rio foi fechada preventivamente. A prefeitura estima que 34 bairros do município foram afetados.

Um gabinete de crise foi instituído e ainda não há um balanço das dimensões da contaminação do rio. O abastecimento só será normalizado após análises químicas das amostras de água provarem que não há risco para consumo.

Representantes de hospitais e unidades públicas de saúde estão reunidos para discutir o abastecimento. A prefeitura tenta organizar um plano de contingência para a distribuição de água potável para hospitais, prontos-socorros e outras unidades assistenciais.

A Polícia Civil investiga o caso e vai apurar as causas e responsabilidades pelo acidente. O caso ficou com a Divisão de Crimes contra o Meio Ambiente da delegacia de Joinville. O motorista do caminhão, de 59 anos, teve ferimentos leves.

O local foi periciado e a empresa responsável pelo transporte, identificada. O caminhão passará por pericia. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) será acionado para verificar eventual irregularidade no transporte da carga. As informações são da delegada Tânia Harada, responsável pela investigação.

