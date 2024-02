40 expositores paquistaneses buscam diversificar exportações e aproveitar as oportunidades no Saúde Árabe 2024

ISLAMABAD, 29 de janeiro de 2024 (WAM) -- Um contingente de 40 empresas paquistanesas do setor de saúde está fazendo barulho no Saúde Árabe (Arab Health) 2024, que está sendo realizado de 29 de janeiro a 1º de fevereiro em Dubai, nos Emirados. O evento de quatro dias representa uma oportunidade única para essas empresas diversificarem suas exportações, explorarem novos mercados e se relacionarem com líderes do setor de todo o mundo.

Em uma declaração divulgada pela Imprensa Associada do Paquistão (APP, na sigla em inglês), o conselheiro-geral do Paquistão em Dubai e nos Emirados do Norte, Hussain Muhammad, declarou que um total de 40 expositores paquistaneses estavam participando do Arab Health 2024, o que daria a eles oportunidades de diversificar suas exportações, explorar novos mercados e fazer contatos com líderes do setor de todo o mundo. Ele fez essa declaração durante sua visita ao Pavilhão do Paquistão na inauguração da principal exposição de saúde.

O conselheiro-geral do Paquistão destacou ainda que, com a assistência fornecida pelo Governo por meio da Autoridade de Desenvolvimento Comercial do Paquistão (TDAP), cerca de 40 expositores puderam apresentar uma ampla variedade de produtos farmacêuticos, cirúrgicos e têxteis hospitalares.

Além disso, ele disse que diferentes eventos paralelos e workshops também foram planejados durante o evento de quatro dias, o que proporcionaria uma boa exposição para suas empresas.

O Arab Health é uma das maiores feiras de saúde da região, com mais de 3 mil expositores compostos por investidores, profissionais e educadores de mais de 150 países. E oferece oportunidades lucrativas de investimento e uma plataforma para enfrentar os desafios globais da área de saúde.

