'3 por 10': app de delivery da Ambev faz promoção de olho no Carnaval

O Zé Delivery, aplicativo de entregas de bebidas da Ambev, lançou uma promoção com foco no Carnaval.

A ação "Três é dez" oferecerá descontos nas latas de 350ml das cervejas Brahma Duplo Malte e Budweiser na lata de 269ml da marca Stella Artois.

Como funciona

De 1º a 18 de fevereiro, consumidores de todo o Brasil poderão pedir a promoção de 3 produtos por R$ 10 no aplicativo, válida para as cervejas Brahma Duplo Malte (350ml), Budweiser (350ml) ou Stella Artois (269ml).

Além desta promoção, o aplicativo também vai oferecer o "2zé10", nas bebidas mistas Beats ou Mike's (de 269ml), por R$ 10 reais e descontos progressivos de até 15% para Tônica Antarctica, Guaraná, Pepsi e Red Bull, durante os dias de semana.

Os consumidores ainda terão R$ 10 de desconto na semana que vem e frete grátis nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro.