++ Em encontro com Sinner, Meloni elogia tenista italiano ++

ROMA, 30 JAN (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, elogiou nesta terça-feira (30) o tenista Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália, com quem se encontrou no Palazzo Chigi.

"Grandíssimo. A Itália que gostamos: capaz de acreditar em si mesma e de reagir diante de desafios difíceis. Obrigado pelo exemplo que você deu, Jannik, aos amantes do esporte, aos nossos jovens e à Itália como um todo", escreveu a premiê nas redes sociais. (ANSA).

