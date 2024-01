Um morto e vários feridos atropelados fora do estádio após jogo no México

Uma mulher morreu e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no domingo (21), após serem atropeladas por um veículo do lado de fora de um estádio em Torreón, no norte do México, depois de um jogo entre Santos e Monterrey pelo torneio Clausura-2024, informou um dos clubes nesta segunda-feira (22).

"Lamentamos profundamente que uma torcedora nossa tenha falecido e vários torcedores tenham ficado feridos nos incidentes ocorridos na noite deste domingo em Torreón", publicou o Monterrey em suas redes sociais na madrugada de segunda-feira.

De acordo com os primeiros relatos da imprensa mexicana, após a derrota do Santos por 2 a 0 para o Monterrey, um homem supostamente torcedor do time local atropelou os torcedores do clube visitante com uma caminhonete.

"Até o momento, os supostos responsáveis foram presos e estão à disposição das autoridades locais", informou o clube Santos em comunicado.

A Liga MX, primeira divisão do futebol mexicano, expressou suas condolências, apoio e solidariedade às vítimas e confiou que as autoridades "darão seguimento pontual à investigação".

Os 'Rayados' do Monterrey e os 'Guerreros' do Santos têm uma grande rivalidade no futebol mexicano, e seus torcedores já se enfrentaram violentamente em ocasiões anteriores, nos estádios de ambos os clubes.

A distância entre as duas cidades, localizadas no norte do país, é de 331 quilômetros.

