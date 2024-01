YouTube de tribunal que vai julgar cassação de Moro sofre ataque hacker

Do UOL, em São Paulo

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), que vai julgar a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil), sofreu um ataque hacker em seu canal no YouTube.

O que aconteceu

Canal do tribunal ficou fora do ar quatro dias antes de retorno do recesso e segue indisponível. Comunicado divulgação na sexta-feira (19) dizia que a corte estava tomando providências para a conta voltar a funcionar e iria acionar a PF (Polícia Federal) para investigar o ataque.

O TRE-PR retomaria suas atividades hoje com uma sessão administrativa que começaria às 14h. A reunião seria realizada presencialmente e também teria transmissão pelo YouTube.

O UOL entrou em contato com TRE para saber se as sessões seriam realizadas sem transmissão. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.

Havia expectativa de que a cassação de Moro fosse pautada para essa semana. Isso porque o juiz Thiago Paiva encerra o mandato amanhã, e os dois substitutos dele, José Rodrigo Sade e Roberto Aurichio Junior também deixam o TRE no sábado (27).

Pela lei eleitoral, o TRE não pode julgar cassações sem ter quórum máximo. Isso significa que, se o tribunal não tiver seus sete membros, esse tipo de tema não pode ser pautado.

Quem vai indicar o substituto de Paiva será Lula. Antes disso, porém, uma lista tríplice do próprio TRE precisa ser aprovada pelo TSE, da qual o ex-presidente escolherá um nome. Essa lista está parada e sem previsão de análise no TSE.