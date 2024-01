Tribunal do Vietnã condena 9 pessoas à morte por tráfico de drogas

HANÓI (Reuters) - Um tribunal do Vietnã sentenciou nesta segunda-feira nove pessoas à morte após serem condenadas por envolvimento em um dos maiores casos de tráfico de drogas do país em meses, informou a mídia estatal.

Eles foram considerados culpados de traficar 105 kg de metanfetamina e heroína do Laos para o Vietnã de 2021 até o início de 2022, quando a quadrilha foi presa, informou o jornal online VnExpress. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com seus advogados para comentar.

O Vietnã está entre as leis de narcóticos mais rígidas do mundo, onde qualquer pessoa considerada culpada de traficar 100 gramas ou mais de heroína, metanfetamina, cocaína ou anfetamina pode ser condenada à pena de morte.

No entanto, o tráfico de drogas continua disseminado, com 41.400 suspeitos presos em 26.469 casos no ano passado, em comparação com 36.000 traficantes e 24.000 casos em 2022, de acordo com dados do Ministério da Segurança Pública.

Em novembro, um tribunal da cidade de Ho Chi Minh condenou à morte 18 pessoas, incluindo dois sul-coreanos e um cidadão chinês, em um caso transnacional no qual foram acusados de transportar 216 kg de drogas do Camboja para o Vietnã em 2020, com parte desse volume destinado à Coreia do Sul.

"As atividades de tráfico de drogas estão ocorrendo de maneira complicada nos canais terrestres, aéreos e marítimos", disse o ministério em um comunicado.

(Reportagem de Khanh Vu)