Tempestade Isha provoca mortes e deixa casas sem eletricidade no Reino Unido

Um alerta vermelho para ventos fortes foi emitido durante a noite passada na Escócia, onde nenhum trem circulava na manhã de segunda-feira (22) devido à queda de árvores nos trilhos e inundações. O trânsito foi retomado aos poucos durante o dia nas regiões atingidas pela tempestade Isha, enquanto a previsão de novas precipitações fortes preocupam os moradores do Reino Unido e da Irlanda. Duas pessoas morreram em consequência do mau tempo.

De acordo com o Met Office, a agência meteorológica britânica, foram registrados ventos de até 160 km/h no nordeste de Inglaterra. A passagem da tempestade Isha provocou duas mortes nas estradas do Reino Unido, onde dezenas de milhares de casas continuavam sem eletricidade hoje.

"Centenas de técnicos já estão lá fora, armados com motosserras", disse um porta-voz da Network Rail, companhia da rede ferroviária britânica.

A polícia da Escócia registrou a morte de um motorista de 84 anos, na noite de domingo (21), depois que o carro dele bateu em uma árvore caída, perto de Edimburgo.

Na Irlanda do Norte, um homem de 60 anos que dirigia uma van morreu em uma colisão com outro veículo e uma árvore caída, no domingo, confirmou a polícia local.

Voos cancelados

Na Irlanda, mais de 155 mil endereços residenciais e comerciais estavam sem eletricidade ao meio-dia desta segunda-feira, segundo o gestor da rede, ESB. A situação era melhor do que pela manhã, quando a companhia registrou um pico de 235 mil endereços sem fornecimento do serviço.

O tráfego no aeroporto de Dublin foi retomado na manhã desta segunda-feira. A mídia pública irlandesa RTE noticiou cerca de 150 voos - ou 25% do tráfego - cancelados no domingo.

Na Irlanda do Norte, 24 mil clientes estavam sem energia ao meio-dia, segundo o gestor da rede, que indicou ter restabelecido a eletricidade para 30 mil clientes.

Na estrada de Dark Hedges, que ficou famosa pela série "Game of Thrones", podiam ser vistas árvores com impressionantes galhos retorcidos, três delas foram arrancadas pela tempestade, segundo um agente de segurança local.

Dezenas de escolas foram fechadas na Escócia.

Após a passagem de Isha, a tempestade Jocelyn deverá trazer chuva e ventos fortes para a Irlanda e o Reino Unido, a partir da próxima terça e quarta-feiras.

(Com informações da AFP)