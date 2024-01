Sultan bin Ahmed participa da cerimônia de formatura da Universidade de Sharjah

SHARJAH, 21 de janeiro de 2024 (WAM) - O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e presidente da Universidade de Sharjah (UoS, na sigla em inglês), enfatizou o compromisso da Universidade com a busca do conhecimento como um princípio fundamental, alinhado com a visão do xeique Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah. Essa abordagem aprimorou significativamente os esforços científicos e acadêmicos da Universidade em várias disciplinas.

O xeique Sultan bin Ahmed fez essas observações durante seu discurso na cerimônia de formatura para estudantes mulheres das faculdades de Administração de Empresas, Computação e Informática, Ciências e Engenharia da UoS para o semestre de outono de 2023-2024, realizada na Prefeitura da Universidade no domingo.

A cerimônia de formatura teve início com o hino nacional dos Emirados Árabes Unidos, seguido pela recitação de versos do Alcorão Sagrado. O Dr. Hamid M.K. Al Naimiy, reitor da Universidade, expressou sua gratidão ao xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi por homenagear as formandas. Moza Al Suwaidi, da Faculdade de Engenharia, fez um discurso em nome de suas colegas formandas, expressando sua gratidão ao xeique Dr. Sultan bin Muhammed Al Qasimi, fundador da Universidade, por seu apoio inabalável à educação. Ela também agradeceu ao presidente da UoS e à equipe administrativa e de ensino da Universidade.

O presidente da Universidade entregou certificados às 337 formandas dos programas de bacharelado da Faculdade de Administração de Empresas, da Faculdade de Computação e Informática, da Faculdade de Ciências e da Faculdade de Engenharia, desejando a elas sucesso contínuo.