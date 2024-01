Suécia deve avançar entrada na Otan com votação na Turquia; Hungria ainda é obstáculo

O Parlamento turco deve votar ainda esta semana sobre a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Inicialmente, foi divulgado que a votação seria na terça-feira (23), mas um funcionário do Parlamento sob condição de anonimato disse, nesta segunda-feira (22), à AFP que os legisladores poderiam discutir a questão apenas quinta-feira (25). Esta é uma ratificação que os aliados ocidentais de Ancara aguardam há mais de um ano, em meio a vários impasses.

Outros meios de comunicação locais, como o canal privado NTV, informaram que a votação ocorreria, no máximo, esta semana sem confirmar a data precisa. Após a ratificação da Turquia, a Hungria seria o único obstáculo restante ao processo de adesão sueco.

A Finlândia e a Suécia solicitaram suas entradas ao grupo em maio de 2022 em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. No entanto, a Finlândia foi admitida em abril de 2023. O pedido da Suécia foi aprovado pelo comitê de relações exteriores do Parlamento turco no final de dezembro, mas a votação em plenário foi suspensa.

A Turquia é o último membro da Aliança Atlântica, juntamente com a Hungria, a bloquear o caminho da Suécia, multiplicando as exigências e os pretextos para justificar sua reticência.

Desde o início do processo, o presidente Recep Tayyip Erdogan tem se oposto à suposta condescendência de Estocolmo com determinados grupos curdos, que ele considera terroristas.

Condições de Erdogan

No início de dezembro, Erdogan acrescentou uma condição "simultânea" à ratificação de Ancara pelo Congresso dos EUA da venda de caças F-16 para a Turquia, que precisa modernizar sua Força Aérea.

O governo dos EUA não é hostil a essa venda, mas o Congresso a bloqueou até o momento por motivos políticos, principalmente as tensões com a Grécia - também membro da Otan - da qual Ancara se aproximou recentemente.

No mês passado, Erdogan conversou por telefone com o presidente dos EUA, Joe Biden, que argumentou que a Turquia poderia obter a aprovação necessária do Congresso se a Suécia ratificasse a adesão à Otan.

(Com informações da AFP)