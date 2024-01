S&P 500 atinge novo pico recorde estendendo corrida em mercado altista

(Reuters) - O índice S&P 500 atingiu um novo recorde nesta segunda-feira, estendendo a corrida do chamado "bull-market" (mercado altista) para uma nova semana, impulsionado pelas ações de megacapitalização e de chips, enquanto lucros corporativos e pistas sobre cortes nas taxas de juros continuam no radar.

O S&P 500 atingiu um novo recorde, superando a máxima de sexta-feira de 4.842,07 pontos, com ações como Alphabet, Meta Platforms e Apple adicionando mais de 1% cada.

Já as ações de chips Nvidia, Advanced Micro Devices e Micron Technology também avançaram entre 0,6% e 1,7%, levando o índice Philadelphia SE Semiconductor a subir 0,6% para um novo recorde histórico.

“Deveríamos esperar uma alta possivelmente de 5% a mais antes de cairmos em um declínio de 5% ou mais, porque foi isso que aconteceu toda vez que recuperamos tudo o que perdemos em um mercado em baixa desde a Segunda Guerra Mundial”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos na CFRA Research em Nova York.

Wall Street estagnou no início de 2024, após o excelente desempenho do ano anterior, à medida que os investidores reavaliavam a perspectiva de um início mais rápido dos cortes nas taxas de juro, à luz de dados económicos mistos e de comentários de membros do Federal Reserve.

No entanto, na última sexta-feira, o S&P 500 fechou em seu máximo histórico em mais de dois anos, confirmando o bull-market desde seu fechamento em baixa de outubro de 2022. O movimento ocorreu após forte previsão focada em inteligência artificial da TSMC, de Taiwan.

“A IA estará sempre em segundo plano, mas à medida que nos aproximamos da próxima reunião do Fed, grande parte da conversa envolverá o banco central dos EUA e praticamente confirmará que eles esperarão até maio antes de cortar as taxas de juros”, acrescentou Stovall.

Os operadores reduziram drasticamente as apostas de um corte de pelo menos 25 pontos base nas taxas em março, atualmente em 46%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, face às probabilidades de mais de 80% observadas até ao final de 2023.

Às 13h01 (horário de Brasília), o Dow Jones Industrial Average subia 0,4%, a 38.017,07 pontos, o S&P 500 tinha alta de 0,16%, a 4.847,52 pontos, e o Nasdaq Composite avançava 0,25%, a 15.348,70 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)