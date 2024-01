SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS de 2024 já está DISPONÍVEL; veja DATAS

O calendário referente ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 2024 já foi divulgado pelo governo federal. Os saques estão organizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que os cotistas nascidos em janeiro, por exemplo, efetuem a retirada do valor.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

Na modalidade atual, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário têm a permissão de retirar anualmente uma parcela de seus fundos do FGTS no mês de seu aniversário. Em caso de demissão, a retirada fica restrita à multa rescisória.

A proposta do Ministério do Trabalho busca oferecer aos trabalhadores que escolheram o saque-aniversário a opção de sacar o saldo total de suas contas, não ficando limitados à multa rescisória.

O governo planeja modificar essa norma, permitindo o saque integral do saldo da conta em demissões sem justa causa, semelhante ao que ocorre para aqueles que não optaram pelo saque-aniversário. Em dezembro, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, expressou sua intenção de encaminhar o projeto de lei com as alterações até março.

Calendário do saque-aniversário do FGTS de 2024

O valor pode ser retirado do fundo no mês de aniversário dos trabalhadores. Abaixo estão as datas de liberação: