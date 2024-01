Os sinais da queda de testosterona e como evitar o problema após os 50 anos

Popularmente chamado de "hormônio masculino", a testosterona é uma substância com importantes funções no corpo humano —de homens e mulheres.

Ela está ligada, entre outras coisas, ao desejo sexual, ao ganho e manutenção de força, à construção da massa muscular, à queima de gordura e à saúde óssea.

Sintetizado nos testículos dos homens e nos ovários e adrenais das mulheres, o hormônio sofre uma queda natural em sua produção conforme envelhecemos.

A partir dos 30 anos, o homem (que tem níveis mais elevados da substância do que a mulher) apresenta uma redução anual de cerca de 1% dos níveis de testosterona total. E essa queda tende a ser mais acentuada após os 50 anos, explicou Marcos Sérgio Neres, médico endocrinologista no Inlab, do Grupo Fleury.

A testosterona baixa afeta de forma leve ou moderada cerca de 25% dos homens Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia)

Sintomas

Os sintomas da testosterona baixa podem variar de pessoa para pessoa. Geralmente, eles incluem:

Diminuição da libido (desejo sexual);

Fadiga;

Mudanças de humor;

Depressão;

Irritabilidade;

Perda de massa muscular e força;

Dificuldade na ereção;

Aumento da gordura corporal;

Problemas de concentração, entre outros.

O que pode reduzir a testosterona?

Envelhecimento É o fator mais comum e inevitável. Segundo Danilo Galante, urologista e sexólogo da Rede D'Or São Luiz, isso ocorre pois com o passar dos anos a eficiência dos testículos em produzir testosterona diminui —da mesma forma que outros órgãos vão reduzindo sua eficiência conforme envelhecemos.

Alimentação Desempenha papel importante na regulação de hormônios e pode ser uma das causas do hipogonadismo (redução no nível de testosterona). Neres diz que para manter níveis saudáveis de testosterona é importante ter uma dieta saudável, rica em proteínas magras, gorduras boas, legumes, verduras, frutas e grãos integrais. O consumo de fontes de zinco (frutos do mar, carne vermelha, amêndoas) também é importante para a produção de testosterona.

Estilo de vida Hábitos nada saudáveis afetam a produção de testosterona. "Pacientes mais jovens que possuem um estilo de vida 'inadequado' (sedentarismo, tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas, alimentação errada e sono ruim) podem acelerar a queda no nível hormonal", ressalta Daniel Bratan, endocrinologista e ex-coordenador da UTI dos hospitais São Luiz.

Sobrepeso e obesidade O acúmulo de gordura corporal, especialmente na região abdominal, pode aumentar a conversão da testosterona em estrogênio, fazendo com que os níveis de testosterona diminuam.

Doenças e condições médicas Homens com alguns tipos de doenças e condições médicas também podem ter queda na testosterona. Entre elas estão:

Tumores nos testículos;

Varicocele;

Diabetes tipo 2;

Doenças cardiovasculares;

Obesidade;

Apneia do sono.

Diagnóstico

Se você suspeita que seus níveis de testosterona estão baixos e isso afeta sua qualidade de vida, busque um médico especializado, como urologista ou endocrinologista.

Inicialmente, o médico fará uma avaliação física. Vai analisar os sintomas e desde quando eles começaram, entender quais medicamentos você toma, histórico de tabagismo, estilo de vida, entre outros.

O médico também pode solicitar exame de sangue, por exemplo, para avaliar os níveis de testosterona.

Tratamento

Após o diagnóstico, o especialista irá direcionar o tratamento adequado. Na maioria dos casos, a reposição hormonal é recomendada.

Pelas normas da Sociedade Brasileira de Urologia, os pacientes com falta de libido e dificuldade de ereção, e níveis de testosterona abaixo de 300, têm indicações de fazer a reposição.

Danilo Galante, urologista

De acordo com Galante, o tratamento com reposição hormonal pode ser feito com gel ou injeção, mas nunca de via oral. "Essa forma tem uma absorção errática, a gente não sabe a quantidade que vai chegar de fato para o paciente", explica. Além disso, como a substância é metabolizada pelo fígado, há aumento no risco de problemas no órgão.

Para esse tipo de tratamento, o endocrinologista Marcos Neres afirma que é muito importante ter alguns cuidados, como manter as consultas médicas regularmente para monitorar os efeitos da reposição de testosterona.

Tenha em mente que a melhora dos sintomas também está relacionada a mudanças nos hábitos de vida.

Marcos Neres, endocrinologista

Riscos da reposição hormonal

É importante lembrar que qualquer tipo de tratamento deve ser feito por um especialista, e nunca por conta própria. A dose, o tipo de hormônio a ser utilizado e o tempo de tratamento são diferentes para cada paciente e precisam de avaliação médica.

O tratamento com reposição hormonal também oferece riscos. Segundo a Harvard Health Publishing, o tratamento prolongado pode aumentar o risco de desenvolver problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos, derrames e mortes por doenças cardíacas.

Mas os principais efeitos colaterais são:

Acne;

Inchaço nos tornozelos;

Aumento ou sensibilidade nas mamas;

Piora da apneia do sono;

Dificuldade para urinar;

Testículos menores.

Como evitar a queda de testosterona?

A queda dos níveis de testosterona é algo comum e faz parte do envelhecimento dos homens. Porém, existem algumas medidas que podemos tomar para ajudar a minimizar essa diminuição:

Manter uma dieta equilibrada e saudável, evitando a ingestão de açúcar, frituras e alimentos ultraprocessados;

Praticar atividade física, especialmente o treinamento de resistência (musculação);

Gerenciar o estresse com técnicas de meditação, ioga ou relaxamento;

Dormir de 7 a 9 horas por noite. Faça a higiene do sono duas horas antes de dormir, evitando o contato com telas;

Limitar o consumo de álcool e evitar o tabagismo;

Tratar doenças, como varicocele e tumores de testículo, o mais rápido possível, para não ter comprometimento de todo o testículo;

Se possível, evitar o uso de medicamentos que possam interferir na produção hormonal, como corticoides e opioides.

