Rússia está agindo para barrar ataques ucranianos contra civis e infraestrutura, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - A Rússia está tomando todas as "medidas necessárias" para defender seus cidadãos e infraestruturas vitais dos ataques ucranianos, disse o Kremlin na segunda-feira, um dia depois que Moscou acusou as forças de Kiev de matar 27 pessoas em um bombardeio contra uma cidade controlada pela Rússia no leste da Ucrânia.

Também no domingo, a empresa russa Novatek foi forçada a suspender algumas operações em um enorme terminal de exportação de combustível do Mar Báltico após o que a mídia ucraniana disse ser o mais recente de uma série de ataques de drones ucranianos contra instalações de energia russas.

"O Ministério da Defesa (russo), nossos recursos de defesa aérea e outras agências relevantes estão tomando as medidas necessárias para proteção contra esse tipo de ataque terrorista", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma coletiva de imprensa.

"O regime de Kiev continua a mostrar seu lado cruel, atacando a infraestrutura civil. Eles estão atacando pessoas, civis", afirmou ele, classificando o ataque de domingo à cidade de Donetsk como um "ato hediondo de terrorismo".

Autoridades instaladas pela Rússia em Donetsk disseram que o ataque, que também feriu 25 pessoas, atingiu uma área movimentada onde estão lojas e um mercado.

As forças ucranianas disseram no domingo que não se responsabilizam pela morte de pessoas no território ocupado e culparam a Rússia pela grande perda de vidas.

Milhares de civis ucranianos foram mortos ou feridos por ataques aéreos e bombardeios russos desde que o presidente Vladimir Putin enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia, há quase dois anos.

Moscou disse que o incidente de domingo foi o segundo ataque ucraniano grave contra civis em menos de um mês. Em dezembro, a Rússia disse que 25 pessoas, incluindo cinco crianças, foram mortas durante um ataque ucraniano com mísseis e drones na cidade de Belgorod, no oeste da Rússia.

Segunda-feira foi um dia de luto oficial na região de Donetsk - uma das quatro regiões ucranianas que a Rússia alega ter anexado desde fevereiro de 2022, em uma ação que Kiev e seus aliados ocidentais dizem ser ilegal.

(Reportagem da Reuters)