Rússia acusa Ucrânia de atacar terminal de gás perto de São Petersburgo

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta segunda-feira (22), do ataque cometido na véspera contra o terminal de gás do porto de Ust Luga, perto de São Petersburgo, no lado russo do Mar Báltico.

"O regime de Kiev continua a mostrar sua face bestial ao atacar locais de infraestrutura civil", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas.

A fábrica está localizada a 110 km a oeste de São Petersburgo e a 850 km da fronteira com a Ucrânia.

O ataque, que causou um grande incêndio, foi o mais recente de uma série de aparentes investidas ucranianas contra instalações energéticas russas.

Na semana passada, Kiev assumiu a responsabilidade por outros dois ataques, um deles na mesma região de São Petersburgo, onde está localizada Ust Luga.

"O Ministério da Defesa e os meios de defesa antiaérea estão tomando todas as medidas necessárias para se protegerem desse tipo de ataque", anunciou Peskov.

As autoridades locais disseram que não houve feridos no ataque e que todo o pessoal da central foi retirado da instalação.

