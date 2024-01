Quer cabelo de 'sereia' de Yasmin Brunet? Veja 4 itens da marca da modelo

O cabelão ondulado de Yasmin Brunet, que faz parte do elenco do BBB 24 (Globo), já dava o que falar antes mesmo de ela entrar no reality. Apelidada de "sereia" devido ao visual, a modelo diz usar produtos da própria marca, a Yasmin Beauty.

Segundo sócio de Yasmin, a empresa teria faturado, em 10 dias de BBB, R$ 5 milhões. O valor é maior do que o prêmio oferecido pelo programa até então, que está em R$ 250 mil e pode chegar a R$ 3 milhões. A seguir, o Guia de Compras UOL mostra as características de alguns dos produtos da marca que estão disponíveis para venda na Amazon. Confira!

Promete limpar e remover a oleosidade dos cabelos sem ressecar as pontas.

A fórmula possui ativos que estimulam o crescimento dos fios.

Previne a queda do cabelo e promove brilho.

Recupera, hidrata e protege as madeixas.

Tem uma ação hidratante e reconstrutora, que estimula o crescimento saudável dos fios.

Ajuda a desembaraçar os cabelos e controlar o frizz.

Com óleo de babaçu, manteiga de murumuru e manteiga de cupuaçu.

Para mais brilho e vitalidade aos cabelos.

Auxilia no processo de crescimento dos fios.

O kit vem com todos os produtos da Linha Mágica Yasmin Beauty que citamos acima: o shampoo, o condicionador e a máscara.

Além disso, vem com o óleo de Yasmin, um produto para finalização, umectação e proteção térmica dos fios.

