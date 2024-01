Serve como base e protege do sol: testamos filtro solar que muda de cor

Protetor solar é aquele tipo de produto que a gente sabe que precisa aplicar todo dia, mas que, às vezes, dá uma preguiça, não é?. Por isso, pelo menos para mim, precisa ter um atrativo para eu realmente usar.

Pois bem: quando vi o Episol Smart Color FPS 50, da Mantecorp, logo cresci o olho. Que negócio é esse de Smart Color? Bem, descobri que o produto tem uma tecnologia que faz o protetor, que é branco quando sai da embalagem, adquirir a cor da sua pele assim que é aplicado no rosto, tipo uma mágica. Achei incrível!

Para melhorar, descobri que o produto causou no TikTok. Resolvi testar na manhã seguinte. Veja só o que descobri:

A cor realmente se adaptou ao meu tom de pele

Eu, que tenho a pele clara e costumo usar o tom médio de bases, fiquei impressionada. O produto realmente se transforma de branquinho para bege. Isso que é tecnologia.

Salva o look no fim de semana

Eu sempre acho um pouco exagerado caminhar no parque (faço isso todo dia) ou ir à piscina maquiada. Porém, sair por aí com zero make, às vezes, é desafiador. E fazer atividades ao ar livre sem protetor solar é proibido.

Eis que o produto resolve duas questões de uma vez só: dá uma uniformizada leve na pele, disfarçando sutilmente as imperfeições sem dar muita bandeira, e protege do sol. Ponto! Virou meu companheiro de parque e de fim de semana.

Teste com o protetor solar aplicado apenas no lado direito do rosto: leve efeito 'blur' com poros menos aparentes Imagem: Acervo Pessoal

Matifica a pele

Ele realmente matifica a pele —condição básica para quem tem pele mista como eu e mora em um país quente como o nosso.

Tem alta proteção solar

Além de ser uma marca superindicada pelos dermatologistas, tem FPS (fator de proteção solar) 50, boa inclusive para quem faz tratamento para manchas e hiperpigmentação.

Pontos de atenção

O produto realmente tem cor. Isso significa que tem de aplicar direitinho ou vai ficar toda marcada. Teve uma vez que espalhei sem espelho e depois descobri que estava com uma espécie de contorno nos limites do rosto (que era protetor acumulado e mal espalhado).

Não é base. Não espere dele uma cobertura de base, ok? O produto oferece uma cobertura bem natural. Além disso, quando o usei como base (no fim de semana, por exemplo, que pedia uma maquiagem menos produzida), notei que a sua textura supersequinha pediu uma aplicação de blush mais cuidadosa.

Dificulta passar blush. Como o protetor é matificante, senti mais dificuldade na hora de esfumar o blush nas maçãs do rosto. Na primeira experiência, ficou muito marcado.

Dúvida se alcança tons de pele mais escuros. Minha pele é branca, é importante testar como funciona em pele morena e negra. Vi comentários no TikTok dizendo que ele não alcança tons de pele mais escuros. Vale o teste.

