Presidente peruana confere a "Ordem do Sol do Peru" ao embaixador dos Emirados Árabes Unidos

LIMA, 22 de janeiro de 2024 (WAM) -- A presidente peruana, Dina Ercilia Boluarte, conferiu a "Ordem do Sol do Peru", com o grau de "Grã-Cruz", a Mohammed Abdullah Al Shamsi, em agradecimento por seus esforços durante seu mandato como embaixador dos Emirados Árabes Unidos na República do Peru.

Javier Gonzalez-Olaechea, ministro das Relações Exteriores do Peru, entregou a medalha a Al Shamsi durante uma cerimônia no Ministério das Relações Exteriores do país. Gonzalez-Olaechea parabenizou Al Shamsi pela medalha, considerada o mais alto prêmio conferido pela República do Peru a presidentes e figuras de destaque internacional, em reconhecimento às suas contribuições para a sociedade peruana. O ministro peruano ainda elogiou o papel de Al Shamsi no aprimoramento e fortalecimento das relações entre os dois países.

Por sua vez, Al Shamsi manifestou gratidão e apreço pelo prêmio concedido, elogiando a cooperação e o apoio do governo peruano. O embaixador emirático também destacou os laços profundos que unem os Emirados Árabes Unidos e o Peru e a estreita cooperação que atende aos interesses comuns dos dois países.