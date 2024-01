Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema do presidente da Ucrânia

ABU DHABI, 19 de janeiro de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu na sexta-feira um telefonema de Volodymyr Zelenskyy, presidente da Ucrânia.

Durante a ligação, o presidente Zelenskyy expressou seu agradecimento ao xeique Mohamed pelos esforços de mediação dos Emirados Árabes Unidos que levaram à recente e significativa troca de prisioneiros entre a Federação Russa e a Ucrânia.

Os dois líderes também discutiram vários aspectos da cooperação entre os Emirados e a Ucrânia e maneiras de aprimorá-los ainda mais. Além disso, analisaram os últimos acontecimentos na crise da Ucrânia e várias questões de interesse mútuo.

O xeique Mohamed reafirmou, durante o telefonema, a posição dos Emirados Árabes Unidos de defender o diálogo e o entendimento para buscar soluções diplomáticas para a crise. E enfatizou o compromisso dos Emirados em apoiar todas as iniciativas destinadas a aliviar as consequências humanitárias resultantes do conflito.

O presidente Zelenskyy agradeceu o xeique Mohamed pelo contínuo apoio humanitário fornecido pelos EAU ao povo ucraniano.

