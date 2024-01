Presidente dos Emirados Árabes Unidos preside reunião do Conselho de Administração da ADNOC

ABU DHABI, 22 de janeiro de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, destacou o compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com planos de desenvolvimento econômico e social abrangentes, sustentáveis e integrados. O líder ressaltou a dedicação da nação em aprimorar suas capacidades e conhecimentos, os diversificando no setor de energia, o considerando a espinha dorsal dos esforços e planos de desenvolvimento, com foco simultâneo na sustentabilidade e na redução de emissões.

Mohamed bin Zayed fez a declaração ao presidir a reunião anual do Conselho de Administração da ADNOC. Durante o encontro, na sede da ADNOC, o presidente dos Emirados orientou a ADNOC a aumentar seu portfólio diversificado e fornecer energia segura, confiável e responsável para apoiar a realização de uma transição energética global justa, ordenada e equitativa.

À medida que a ADNOC continua a transformar, descarbonizar e preparar seus negócios para o futuro, Sua Alteza observou que a empresa está triplicando sua capacidade de energia renovável por meio de sua participação acionária em Masdar e, ao mesmo tempo, realizando ações tangíveis em direção às metas provisórias de redução da intensidade de gases de efeito estufa em 25% e de emissões de metano quase nulas até 2030.

Mohamed bin Zayed disse que esse foco contínuo destaca o compromisso de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos em apoiar a segurança energética global e possibilitar um futuro mais sustentável. Observou o papel crucial que os funcionários da ADNOC continuam a desempenhar para impulsionar o sucesso da organização e os agradeceu pelo trabalho árduo, dedicação e compromisso. Enfatizou ainda que as pessoas são o maior patrimônio da nação, e a liderança dos EAU continuará a priorizar o desenvolvimento do capital humano.

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi; o xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi; Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, diretor-geral e CEO do Grupo ADNO; Ahmed Al Sayegh, ministro de Estado; Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouie, Membro do Conselho Executivo e Presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi; S. Exa. Jassem Al Zaabi, membro do Conselho Executivo e presidente do Departamento de Finanças; Awaidha Murshed Al Marar, membro do Conselho Executivo e presidente do Departamento de Energia; e Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos e diretor-administrativo e CEO do Grupo Mubadala; participaram da reunião.

O conselho foi atualizado sobre as ofertas públicas iniciais (IPOs) recordes da ADNOC e os primeiros investimentos da empresa fora dos Emirados Árabes Unidos em 2023. A diretoria determinou que a ADNOC priorizasse o crescimento transformacional, as parcerias e as oportunidades internacionais para preparar o futuro e gerar valor para Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos.

Em dezembro, a ADNOC anunciou que firmou um contrato de compra e venda para a aquisição de toda a participação majoritária da OCI na Fertiglobe plc. Isso apoia a ambiciosa estratégia de produtos químicos da empresa e seus planos de estabelecer uma plataforma de crescimento global para a amônia de baixo carbono, um importante combustível de baixo carbono e transportador de hidrogênio que deverá desempenhar um papel importante na transição energética.

A diretoria foi informada sobre as medidas que a ADNOC tomou em apoio à sua meta Net Zero até 2045, líder do setor, e orientou a empresa a implantar tecnologias de ponta para acelerar a descarbonização, o crescimento das energias renováveis e as soluções de baixo carbono em apoio à meta.

Durante a reunião, o conselho aumentou a alocação orçamentária da ADNOC para projetos de descarbonização, tecnologias e soluções de baixo carbono para US$ 23 bilhões (AED 84,4 bilhões). O aumento da alocação incluirá investimentos para aumentar as plataformas de gerenciamento de carbono nacionais e internacionais da empresa, apoiando as jornadas de descarbonização da ADNOC e de seus clientes.

O conselho enfatizou o papel da ADNOC como catalisadora do crescimento econômico e industrial dos Emirados Árabes Unidos e endossou a meta da empresa de gerar US$ 48,5 bilhões (AED178 bilhões) de volta à economia dos Emirados Árabes Unidos nos próximos cinco anos, com base em US$ 11,2 bilhões (AED 41 bilhões) gerados por meio de seu programa de Valor no País (ICV) em 2023.

A ADNOC também criou 6.500 empregos para cidadãos dos EAU no setor privado em 2023 por meio do programa, em parceria com o 'Emirati Talent Competitiveness Council' (Nafis). Essas conquistas elevam o valor total gerado de volta à economia dos EAU para US$ 51 bilhões (AED 187 bilhões), com 11.500 cidadãos dos EAU empregados no setor privado desde que o programa foi lançado em 2018.

A diretoria elogiou a IOC por priorizar o desenvolvimento de talentos dos Emirados Árabes Unidos e aprimorar a qualificação de sua força de trabalho em tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial e digitalização.

O conselho destacou o foco da ADNOC em apoiar a iniciativa "Make it in the Emirates" dos Emirados Árabes Unidos, incentivando a fabricação local de produtos industriais essenciais na cadeia de suprimentos da empresa. Desde 2022, a ADNOC assinou acordos de fabricação local com empresas dos Emirados Árabes Unidos e internacionais no valor de US$ 16,9 bilhões (AED 62 bilhões), acelerando o progresso em relação à sua meta de fabricar localmente US$ 19 bilhões (AED 70 bilhões) em produtos em seu pipeline de compras até 2027.

Investir nas comunidades locais continua a ser uma prioridade fundamental para a ADNOC. Logo, o conselho observou o sucesso do programa de responsabilidade social corporativa (CSR) da empresa, que contribuiu com mais de US$ 1,36 bilhão (AED 5 bilhões) para as comunidades locais desde 2018. O programa impactou positivamente cinco milhões de pessoas nos Emirados Árabes Unidos com investimentos importantes em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), esporte e bem-estar, cultura e comunidade, patrimônio natural e projetos ambientais locais.

Em 2023, a ADNOC apresentou vários marcos e conquistas importantes. A empresa concluiu dois IPOs da ADNOC Gas e da ADNOC L&S, investiu em um dos maiores projetos de captura de carbono na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) em Habshan e anunciou a decisão final de investimento para o Desenvolvimento Offshore de Hail e Ghasha, que será o primeiro projeto do mundo que visa operar com emissões líquidas zero. Em apoio à estratégia de crescimento internacional da ADNOC, a empresa anunciou sua intenção de adquirir uma participação acionária de 30% no campo de gás de Absheron, em Azerbeijão.

A ADNOC também divulgou seu desempenho de emissões em 2022, o que confirmou sua posição no nível superior dos produtores de petróleo e gás com menor intensidade de carbono no upstream em todo o mundo. A empresa declarou sua ambição de dobrar sua meta de capacidade de captura e armazenamento de carbono (CCS) para 10 milhões de toneladas por ano (mtpa) até 2030, o que equivale a remover mais de 2 milhões de carros movidos a gasolina das vias públicas. Além disso, por meio de sua participação acionária na Masdar, a ADNOC está apoiando a meta da Masdar de atingir 100 gigawatts (GW) até 2030.

Os projetos de descarbonização da ADNOC para atingir a redução de 25% na intensidade de carbono até 2030 incluem o uso de energia limpa para fornecer 100% de suas necessidades de eletricidade da rede onshore desde o início de 2022 e conectar suas operações offshore à rede por meio de um projeto de US$ 3,8 bilhões (AED14 bilhões) que, após a conclusão, pode reduzir sua pegada de carbono offshore em até 50%. A ADNOC também está avançando em soluções baseadas na natureza por meio de seu plano de plantar 10 milhões de manguezais até 2030. Até o momento, a ADNOC já plantou mais de dois milhões de mudas de mangue em Abu Dhabi, incluindo 200 mil em 2022 usando drones.

Segundo o Dr. Al Jaber, sob a direção do presidente do país e com o apoio do Conselho de Administração da ADNOC e de todos os colegas, a ADNOC continua a cumprir seu mandato de transformar, descarbonizar e preparar seus negócios para o futuro. "Como um dos principais fornecedores globais de energia, temos o compromisso de possibilitar um futuro com menos carbono e uma transição energética justa, ordenada e equitativa", afirmou.

Al Jaber acrescentou que, ao priorizar o crescimento transformacional, as parcerias e as oportunidades internacionais, a ADNOC está bem bem posicionada para aumentar as operações e liberar valor adicional, à medida que se esforça para tornar a energia de hoje mais limpa, investir nas energias limpas de amanhã e continuar a fornecer energia segura e sustentável para atender à crescente demanda global. "O cumprimento desse mandato reforça nosso ambicioso caminho de zero líquido e nosso papel fundamental como catalisador do crescimento econômico e industrial dos Emirados Árabes Unidos", concluiu.