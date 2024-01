Presidente do Peru é agredida durante cerimônia

LIMA, 22 JAN (ANSA) - A presidente do Peru, Dina Boluarte, foi agredida durante um evento em Ayacucho, no sul do país.

De acordo com a agência de notícias Andina, a agressão aconteceu durante a cerimônia de início das obras de asfaltamento de uma rodovia na região, celebrada no último fim de semana.

A fonte acrescentou que algumas mulheres se aproximaram da mandatária peruana e uma delas puxou seu cabelo. Após o ataque, a agressora foi separada e detida por policiais.

As mulheres integravam uma associação de familiares das pessoas que faleceram durante os protestos políticos entre o final de 2022 e o início de 2023.

"Devemos proibir todas as formas de violência contra as mulheres no nosso país", declarou o Ministério da Mulher.

