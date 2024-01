Polícia de Dubai e Visa fazem parceria para combater crimes econômicos

DUBAI, 21 de janeiro de 2024 (WAM) -- A Visa, líder mundial em pagamentos digitais, assinou um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com a Polícia de Dubai para se juntar ao Centro de Operações para Crimes Econômicos (OCEC). O acordo ressalta o compromisso das duas organizações com o combate à fraude e ao crime financeiro, reforçando sua parceria de longa data.

O memorando de entendimento foi assinado pelo tenente-general Abdullah Khalifa Al Marri, comandante-chefe da polícia de Dubai, e por Charles Lobo, diretor-regional de riscos da Visa para a região da CEMEA.

O comandante-chefe da Polícia de Dubai afirmou o compromisso da Polícia de Dubai em enfrentar decisivamente esses crimes, observando que os Emirados Árabes Unidos têm feito esforços significativos para combater crimes econômicos. Ele explicou que o MoU representa um passo adiante nos esforços, projetos e iniciativas conjuntos para reforçar o combate a fraudes e crimes cibernéticos.

A Dra. Saeeda Jaffar, vice-presidente sênior da Visa e gerente nacional do grupo para o CCG, comentou: "No mundo digital de hoje, os golpes estão evoluindo em sofisticação, com criminosos usando novas abordagens para enganar consumidores desavisados. Nosso recente estudo Stay Secure (Mantenha-se Seguro) constatou que, embora 61% dos consumidores dos Emirados afirmem ter conhecimento de golpes, 90% deles provavelmente não percebem os avisos de fraude. Além disso, 77% dos consumidores provavelmente responderão a mensagens positivas de fraudadores."

Jaffar acrescentou: "O OCEC é um passo decisivo na luta contra o crime financeiro. O acordo cumpre o compromisso da Visa de aumentar a cooperação com nossos parceiros dos setores público e privado para proteger melhor os consumidores, as empresas e o ecossistema de pagamentos em geral. A Visa tem orgulho dessa iniciativa única e de nossa parceria de longa data com a Polícia de Dubai, e estamos ansiosos por mais oportunidades de colaboração no futuro."

Sob os termos do acordo, a Visa ajudará a estabelecer as metas, a estrutura e os processos do Centro, organizará a transferência de conhecimento, conduzirá treinamentos e workshops sobre segurança de pagamentos e crimes financeiros, participará de reuniões iniciais, validação de pilotos e conceitos e irá cooperar em casos de investigação ao vivo.

Localizado na sede da Polícia de Dubai, o OCEC é uma iniciativa inovadora que utiliza métodos e tecnologia de ponta para proteger residentes, empresas e comunidades locais contra crimes financeiros.

https://wam.ae/en/article/13q5dv0-dubai-police-visa-partner-combat-economic-crimes